Кровавый конфликт Порзиньгиса в Лиепае: подробности

По его словам, к нему пристали и напали на него, после чего он начал действовать в ответ. "Все произошло в один момент. Одного моего там сразу положили, нет, двух положили сразу. Какие-то из Каросты. И тогда все пошло... Один стулом бросил - попал мне по голове и еще одному другу. Там несколько стульев летало. И потом опять!" - пояснил спортсмен.

Как становится понятным из сказанного Порзиньгисом, у него не сломана рука, как сообщалось ранее.

"Я одного поймал, уложил. Попал ему нормально по лицу и когда он как-то меня повалил, я встал и полез опять, но один мне попал по лбу. Все лицо было в крови, но все хорошо, только руку немного повредил, все будет хорошо", - рассказал Порзиньгис.

Как сообщает ESPN, в драке Порзиньгис серьезных повреждений не получил.

В свою очередь обозреватель "The Athletic" Шем Карания сообщил, что клуб Порзиньгиса "Mavericks" расследует инцидент.

С порталом TVNET по поводу драки Порзиньгиса связался местный житель, который рассказал свою версию произошедшего.

По словам жителя, Порзиньгис с друзьями в конце недели посещал новый лиепайский клуб Cukurfabrik. Там находилась другая компания, которую местные называют "Бандой из Каросты". Охрана клуба попросила эту компанию оставить помещения, однако она, по словам местного жителя, осталась ждать у входа, чтобы рассчитаться с охранником после окончания его рабочего времени.

В момент, когда Порзиньгис с друзьями уходил из клуба, начался конфликт.

Местный житель также сообщил, что Порзиньгису разбили глаз и сломали руку, но эта информация не подтвердилась.

В городе также прозвучали слухи, что лидер "Банды Каросты" летом прошлого года в баре на пляже зарезал мужчину.

Напомним, 23-летний Порзиньгис обвиняется в изнасиловании, которое произошло в феврале 2018 года. Представители латвийского баскетболиста все обвинения отрицают и подозревают пострадавшую девушку в вымогательстве денег.