Парень Туктамышевой выложил в интернет откровенное фото фигуристки

Парень российской фигуристки Андрей Лазукин, который также выступает за сборную России, опубликовал в своём Instagram горячее и провокационное фото своей подруги.
Май - это время, когда фигуристы отдыхают от соревнований. Туктамышева и Лазукин проводят вместе время на Кипре.
"Комната с видом на море", - написал фигурист.
Напоним, что в минувшем сезоне Елизавета Туктамышева выиграла бронзовые медали финала Гран-при и командного чемпионата мира. Андрей Лазуки, в свою очередь, также стал обладателем бронзовых медалей командного чемпионата мира и впервые поучаствовал в личном чемпионате мира.
Ранее мы рассказывали о том, как в Егите отдыхает Алина Загитова. Там тоже есть на что посмотреть.