Вт, 14.05.2019
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Парень Туктамышевой выложил в интернет откровенное фото фигуристки

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Елизавета Туктамышева

ФОТО: instagram.com/lazuking_andrey

Парень российской фигуристки Андрей Лазукин, который также выступает за сборную России, опубликовал в своём Instagram горячее и провокационное фото своей подруги.

Май - это время, когда фигуристы отдыхают от соревнований. Туктамышева и Лазукин проводят вместе время на Кипре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seaview room👀

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"Комната с видом на море", - написал фигурист.

Напоним, что в минувшем сезоне Елизавета Туктамышева выиграла бронзовые медали финала Гран-при и командного чемпионата мира. Андрей Лазуки, в свою очередь, также стал обладателем бронзовых медалей командного чемпионата мира и впервые поучаствовал в личном чемпионате мира.

Ранее мы рассказывали о том, как в Егите отдыхает Алина Загитова. Там тоже есть на что посмотреть.

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