Парень Туктамышевой выложил в интернет откровенное фото фигуристки

Май - это время, когда фигуристы отдыхают от соревнований. Туктамышева и Лазукин проводят вместе время на Кипре.

"Комната с видом на море", - написал фигурист.

Напоним, что в минувшем сезоне Елизавета Туктамышева выиграла бронзовые медали финала Гран-при и командного чемпионата мира. Андрей Лазуки, в свою очередь, также стал обладателем бронзовых медалей командного чемпионата мира и впервые поучаствовал в личном чемпионате мира.