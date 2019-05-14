СМИ: свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Как сообщают СМИ, девушке уже сделали несколько операций. Сейчас её ввели в состояние искусственной комы, её родственники начали сбор средств на лечение.

Отмечается, что Бобкова отправилась в Прагу, чтобы отметить День Победы. На вечеринке она потянулась за сигаретой и потеряла равновесие, в результате чего упала вниз. Согласно данным местной полиции, перед этим Бобкова употребляла алкоголь и антидепрессанты.

Ранее девушка выступала в качестве основного свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов. Она рассказала, что отдыхала в клубе "Эгоист", а затем присоединилась к Кокорину и Мамаеву. Она оправдывала нападение младшего брата футболиста Кирилла. Девушка отмечала, что если бы потерпевший водитель Виталий Соловчук оскорбил ее сестру, то она его сама "убила бы". Она также говорила, что ей было жаль пострадавшего водителя, и она пыталась прикрыть его своим телом, "чтобы все закончилось".

8 мая Пресненский суд Москвы огласил приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и их общего друга - Александра Протасовицкого.

В ходе оглашения вердикта судья Елена Абрамова признала всех четырех фигурантов дела виновными в хулиганстве и побоях.