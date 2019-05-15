Стали известны результаты экспертизы крови Доренко

В крови главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, который скончался 9 мая, согласно результатам химико-биологического исследования не обнаружили отравляющих веществ. Об этом со ссылкой на источники сообщили "Интерфакс", РБК и Baza.
"Наличия следов отравляющих веществ в крови и тканях Доренко установить не удалось", — поведал источник "Интерфакса". Согласно сказанному им, естественные причины смерти остаются приоритетными.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил "Интерфаксу" сказанное. Он узнал результаты исследования от "людей, которые причастны к экспертизе". Он сообщил, что официальное заключение выйдет 15 мая.
"Исследование закончилось сегодня и ничего подозрительного не показало", — говорится в записи Telegram-канала Baza. Согласно информации канала, окончательная причина смерти журналиста — разрыв аневризмы грудной аорты, как и говорилось ранее в результатах судебно-медицинской экспертизы.
Супруга Доренко Юлия отказалась от комментариев по поводу результатов экспертизы, а его дочь Екатерина не ответила на звонки журналистов.
Сообщается, что церемония прощания с Сергеем Доренко пройдет 17 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище в Москве. После этого тело Доренко будет кремировано, передает "Говорит Москва".
Полиция разрешила вдове журналиста забрать его тело для кремации, отмечает радиостанция.
Сергей Доренко скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Первая судебно-медицинская экспертиза назвала причиной его смерти разрыв аорты.
Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ. С 2005 года он работал на радиостанциях "Эхо Москвы" и РСН. В 2014 году стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва". В 2018 году россияне назвали Сергея Доренко в числе самых авторитетных радиожурналистов страны.