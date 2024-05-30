Видео Как удобно нарезать и красиво подать арбуз

Арбуз - один из самых любимых летних плодов, и понятно почему. Если удастся купить спелый арбуз - он сладкий, сочный и особенно вкусный охлажденным в жаркие дни. Однако как справиться с большой ягодой, чтобы она выглядела красиво и ее было легко есть?