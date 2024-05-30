Видео Как удобно нарезать и красиво подать арбуз

Арбуз - один из самых любимых летних плодов, и понятно почему. Если удастся купить спелый арбуз - он сладкий, сочный и особенно вкусный охлажденным в жаркие дни. Однако как справиться с большой ягодой, чтобы она выглядела красиво и ее было легко есть?
Классический метод - нарезать арбуз на ломтики. Это неплохо, но иногда кусочки слишком большие или, наоборот, мелкие.
Портал Receptes.lv предлагает свой метод нарезания арбуза, если он был куплен целым. Вам понадобится разделочная доска или плоская тарелка, на которой можно и нарезать, и подать арбуз, а также хороший острый нож. И не забудьте про сам арбуз.
После разрезания вы получите кусочки удобного размера. Все, что нужно делать - смотрите на видео:
@receptes.lv Griežam arbūzu ērti un stilīgi! #watermelon #foryou #recipesforyou #receptes #tvnet ♬ original sound - Receptes
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