Чт, 16.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Видео: Овечкин спас Дадонова от летящей в лицо шайбы

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Александр Овечкин

ФОТО: EPA/Scanpix

Звезда российской хоккейной сборной Александр Овечкин спас партнёра по команде Евгения Дадонова от летящей в лицо шайбы.

Овечкин по-вратарски поймал шайбу, от которой другие игроки на скамейке запасных попытались увернуться.

Напомним, что сборная России в этой игре одержала сокрушительную победу над командой Италии - 10:0.

Евгений Дадонов в данный момент является лучшим бомбардиром мирового первенства. На его счету 6 точных бросков. Александр Овечкин пока отметился лишь одной шайбой и одной результативной передачей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ