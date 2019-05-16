Видео: Овечкин спас Дадонова от летящей в лицо шайбы

Звезда российской хоккейной сборной Александр Овечкин спас партнёра по команде Евгения Дадонова от летящей в лицо шайбы.
Овечкин по-вратарски поймал шайбу, от которой другие игроки на скамейке запасных попытались увернуться.
Напомним, что сборная России в этой игре одержала сокрушительную победу над командой Италии - 10:0.
Евгений Дадонов в данный момент является лучшим бомбардиром мирового первенства. На его счету 6 точных бросков. Александр Овечкин пока отметился лишь одной шайбой и одной результативной передачей.