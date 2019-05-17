Боб Хартли: Нам нужно найти способ, как обыграть Россию и Швецию

Сборной Латвии по хоккею нужно найти способ, чтобы на проходящем в Словакии чемпионате мира, обыграть Россию и Швецию, сказал главный тренер латвийской команды Боб Хартли.
В четверг, 16 мая, сборная Латвии уступила команде Чехии со счётом 3:6. Стоит отметить, что после первого периода подопечные Боба Хартли вели со счётом 2:0.
"Судьбу матча решил один эпизод. Мы знали, что не сможем забить много чехам, но в большинстве нам удалось реализовать свои моменты. Затем всё перевернулось, когда соперник получил 5 минут большинства. Чехи перехватили инициативу, забили несколько голов и заслуженно победили", - сказал после матча Хартли.
Галерея: Чехия - Латвия
Напомним, что в начале второго периода нападающий сборной Латвии Марис Бичевскис заработал удаление 5+20 и чехи воспользовались своим численным преимуществом. В другом эпизоде против Микса Индрашиса чешский хоккеист сыграл высоко поднятой клюшкой, но судья оставил этот эпизод без внимания.
"Мы провели два отличных матча против швейцарцев и чехов, но уступили. Но игра сегодня показала, что у команды все в порядке с гордостью. Я уже давно понял, что у сборной Латвии с этим всегда полный порядок. Все очень расстроены сейчас, но уже ничего не поделать", - отметил специалист.
После четырёх матчей на чемпионате мира сборная Латвии имеет в своём активе 6 очков и занимает пятое место в группе "В". Подопечным Боба Хартли на групповом этапе осталось провести ещё три матча - против России, Швеции и Норвегии.
"Мы понимаем, какова ситуация в группе, у нас нет другого выхода, кроме как обыгрывать россиян и шведов", - сказал Хартли.
Следующий матч сборная Латвии проведёт против России 18 мая в 13:15 по латвийскому времени.