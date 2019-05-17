Боб Хартли: Нам нужно найти способ, как обыграть Россию и Швецию

"Мы провели два отличных матча против швейцарцев и чехов, но уступили. Но игра сегодня показала, что у команды все в порядке с гордостью. Я уже давно понял, что у сборной Латвии с этим всегда полный порядок. Все очень расстроены сейчас, но уже ничего не поделать", - отметил специалист.