Сборная Латвии встречается с российской "Красной машиной"

Сборная России до сегодняшнего дня одержала победу во всех четырёх матчах на чемпионате мира. Именно эта команда считается одним из главных претендентов на победу в турнире.

Состав российской сборной переполнен звёздами и игроками, выступающими в НХЛ. В воротах нашего сегодняшнего соперника встанет Андрей Василевский, который в последние годы стал одним из лучших голкиперов мира.

"Мы понимаем, какова ситуация в группе, у нас нет другого выхода, кроме как обыгрывать россиян и шведов", - сказал тренер сборной Латвии Боб Хартли.

В состоявшихся четырёх матчах на ЧМ-2019 сборная России забила 23 гола - это второй лучший показатель на турнире. Кроме того, у россиян третий лучший результат по реализации численного большинства (33,33%). Россияне девять раз играли в численном меньшинстве и ни разу не пропустили.

"Россияне всегда были очень техничными. Они умеют работать с шайбой. Будет интересно", - сказал лидер атак сборной Латвии Рудольф Балцерс.

Напомним, что в матче не сможет принять участие латвийский защитник Ральф Фрейбергс, который получил дисквалификацию на одну встречу. Такое решение было принято по итогам матча с Чехией (3:6), в котором Фрейбергс нанёс удал в голову защитнику Радко Гудасу.