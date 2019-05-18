Сборная Латвии встречается с российской "Красной машиной"

Сегодня, 18 мая, в 13:15 по латвийскому времени сборная Латвии проведёт свой пятый матч на чемпионате мира по хоккею. Подопечные Боба Хартли в Братиславе сыграют с фаворитами турнира сборной России. За онлайн-трансляцией матча можно будет следить на портале TVNET.
Сборная России до сегодняшнего дня одержала победу во всех четырёх матчах на чемпионате мира. Именно эта команда считается одним из главных претендентов на победу в турнире.
Состав российской сборной переполнен звёздами и игроками, выступающими в НХЛ. В воротах нашего сегодняшнего соперника встанет Андрей Василевский, который в последние годы стал одним из лучших голкиперов мира.
"Мы понимаем, какова ситуация в группе, у нас нет другого выхода, кроме как обыгрывать россиян и шведов", - сказал тренер сборной Латвии Боб Хартли.
В состоявшихся четырёх матчах на ЧМ-2019 сборная России забила 23 гола - это второй лучший показатель на турнире. Кроме того, у россиян третий лучший результат по реализации численного большинства (33,33%). Россияне девять раз играли в численном меньшинстве и ни разу не пропустили.
"Россияне всегда были очень техничными. Они умеют работать с шайбой. Будет интересно", - сказал лидер атак сборной Латвии Рудольф Балцерс.
Напомним, что в матче не сможет принять участие латвийский защитник Ральф Фрейбергс, который получил дисквалификацию на одну встречу. Такое решение было принято по итогам матча с Чехией (3:6), в котором Фрейбергс нанёс удал в голову защитнику Радко Гудасу.
Ранее на чемпионатах мира сборная Латвии одержала две победы над Россией и потерпела семь поражений.