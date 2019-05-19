Президент Международной федерации хоккея поговорил с Хартли о работе судей

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли перед субботним матчем в Братиславе на чемпионате мира встретился с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем.
Во время встречи Хартли указали на критику судей после матча с Чехословакией, где Латвия проиграла со счетом 3:6.
После матча Хартли сообщил СМИ, что судьбу игры определил один ключевой эпизод. Латвийская сборная играла умно и контролировала игру, но потом кто-то [имеются в виду судьи - авт.] "приоткрыл дверь".
В игре с Чехией удаление 5+20 заработал Марис Бичевскис. На тот момент счет был 2:0. Чехи воспользовались численным преимуществом и сократили отставание до минимума благодаря точному броску Филипа Гронека.
Позже Дарзиньш заработал удаление 5+20. Правда, даже после видеоповтора было непонятно, за что наш капитан был удалён.
В переговорах Хартли и Фазеля принимал участие также генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс, согласно имеющейся в распоряжении TVNET информации Козиолс отказался от комментариев, указав, что во время чемпионата он встречается со всеми высокопоставленными должностными лицами.
На чемпионате мира главные арбитры не раз принимали неоднозначные решения, которые влияли на судьбу результатов.