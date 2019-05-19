Президент Международной федерации хоккея поговорил с Хартли о работе судей

Во время встречи Хартли указали на критику судей после матча с Чехословакией, где Латвия проиграла со счетом 3:6.

После матча Хартли сообщил СМИ, что судьбу игры определил один ключевой эпизод. Латвийская сборная играла умно и контролировала игру, но потом кто-то [имеются в виду судьи - авт.] "приоткрыл дверь".

В игре с Чехией удаление 5+20 заработал Марис Бичевскис. На тот момент счет был 2:0. Чехи воспользовались численным преимуществом и сократили отставание до минимума благодаря точному броску Филипа Гронека.

Позже Дарзиньш заработал удаление 5+20. Правда, даже после видеоповтора было непонятно, за что наш капитан был удалён.

В переговорах Хартли и Фазеля принимал участие также генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс, согласно имеющейся в распоряжении TVNET информации Козиолс отказался от комментариев, указав, что во время чемпионата он встречается со всеми высокопоставленными должностными лицами.