Сможет ли сборная Латвии обыграть Швецию?

Латвийская сборная всё ещё сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф, но для этого нужно побеждать Швецию и в последнем матче Норвегию. При чём делать это нужно в основное время. Помимо этого, нужно надеяться, что в последней игре шведы не смогут отобрать очки у России.

Сборная Швеции считается одним из фаворитов турнира - это и не удивительно, ведь скандинавские хоккеисты являются действующими чемпионами мира. В заявке шведской сборной 21 хоккеист из Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).

"Конечно, я жду, что Швеция сможет победить Латвию. Тяжело предугадать счёт, но думаю, что разница будет в три-четыре шайбы", - сказал опытный шведский хоккейный обозреватель Маттиас Эк. "У нас очень сильный состав и я буду очень удивлён, если мы не сможем обыграть Латвию".

Напомним, что в составе сборной Латвии есть небольшие изменения. Команду покинул Родриго Аболс, который получил травму пальца. Кроме того, стало известно, что ЧМ-2019 окончен и для защитника Гунтиса Галвиньша. В воскресной тренировке не участвовали Оскар Цибульскис и Рихард Букартс, но оба игрока должны принять участие в поединке со шведами.

"Сборная Латвии быстра и мастеровитая команда. Я видел несколько обзоров игр и думаю, что латвийские хоккеисты до этого играли хорошо", - сказал вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист в интервью TVNET.

Сборные Швеции и Латвии на чемпионатах мира встречались 15 раз, 13 из которых сильнее оказывались скандинавы, один раз побеждала Латвия и ещё один матч закончился вничью.

"Возможно, шведы думают, что мы уже сдались, но это не так. Мы знаем, что ещё есть шанс выйти в четвертьфинал, поэтому мы сделаем всё, чтобы там оказаться", - сказал нападающий сборной Латвии Роналдс Кениньш.