KNAB проверит разговор Парадниекса с Кюзисом о повышении брата

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку звучавшей ранее информации о том, что советник премьера по вопросам демографии Имантс Парадниекс (VL-TB/LNNK) посестил начальника Госполиции Интса Кюзиса, чтобы обсудить возможности повышения в должности в полиции для своего брата.
В KNAB агентству LETA пояснили, что KNAB обращает внимание на любую информацию в публичном пространстве о возможных нарушениях в деятельности должностного гослица.
В этом случае, опираясь на прозвучавшую ранее в прессе информацию, KNAB начал проверку соответствия действий Парадниекса закону "О предотвращении конфликта интересов в деятельности госслужащего".
В этом законе сказано, что должностному лицу запрещается, используя свое служебное положение, в любом виде воздействовать на другое государственное должностное лицо, которое подготавливает или издает административные акты, или выполняет некие функции в отношение родственника чиновника.
Ранее передача Nekā personīga сообщала, что несколько недель назад к начальнику Государственной полиции Интсу Кюзису на разговор пришел политик Имантс Парадниекс (Национальное объединение), чтобы попросить повышения в должности для своего брата Яниса Парадниекса.
Глава Госполиции Кюзис считает, что нельзя рассматривать его встречу с Парадниексом как оказание политического давления.