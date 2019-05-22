KNAB проверит разговор Парадниекса с Кюзисом о повышении брата

В KNAB агентству LETA пояснили, что KNAB обращает внимание на любую информацию в публичном пространстве о возможных нарушениях в деятельности должностного гослица.

В этом случае, опираясь на прозвучавшую ранее в прессе информацию, KNAB начал проверку соответствия действий Парадниекса закону "О предотвращении конфликта интересов в деятельности госслужащего".

В этом законе сказано, что должностному лицу запрещается, используя свое служебное положение, в любом виде воздействовать на другое государственное должностное лицо, которое подготавливает или издает административные акты, или выполняет некие функции в отношение родственника чиновника.

Ранее передача Nekā personīga сообщала, что несколько недель назад к начальнику Государственной полиции Интсу Кюзису на разговор пришел политик Имантс Парадниекс (Национальное объединение), чтобы попросить повышения в должности для своего брата Яниса Парадниекса.