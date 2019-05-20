Парадниекс попросил главу Госполиции повысить его брата в должности

Несколько недель назад к начальнику Государственной полиции Интсу Кюзису на разговор пришел политик Имантс Парадниекс (Национальное объединение), чтобы попросить повышения в должности для своего брата Яниса Парадниекса. Об этом сообщает передача Nekā personīga.
Передача отмечает, что на видеозаписи, которая была сделана несколько лет назад, запечатлен хоккейный товарищеский матч между командами Сейма и Госполиции.
Среди игроков можно наблюдать Имантса Парадниекса, его брата Яниса и командира батальона Дорожной полиции Каспарса Спалвенса. Сообщается, что это не первая их встреча.
В этом году стало известно, что Спалвенс планирует выйти на пенсию, потому Парадниекс решил воспользоваться фактом знакомства с Кюзисом и замолвить слово за своего брата, а именно: попросить, чтобы на место уходящего офицера взяли его брата.
Сам Парадниекс, комментируя встречу с главой Госполиции, подчеркнул, что решился на личный разговор, чтобы все было справедливо.
"Чтобы честно рассмотрели кандидатуру моего брата, которого год назад готовили к повышению, а затем внезапно сняли с трассы", — признался политик.
Глава Госполиции Кюзис считает, что нельзя рассматривать его встречу с Парадниексом как оказание политического давления.
Он сказал: "Абсолютно нет. Я не знаю, кто может оказать на меня давление? Это был нормальный разговор двух людей, он выразил свое мнение, свое видение этого вопроса, речи о каком-либо давлении не было".
В полиции Янис Парадниекс работает уже более 20 лет и в настоящее время возглавляет роту Дорожной полиции.
Согласно информации передачи, Янис Парадниекс оказывал услуги водителя и охранника проживающему на территории Латвии миллиардеру из России Юрию Шефлеру, однако эти доходы он не указал в декларации должностного лица. Богатство Шефлера, согласно списку Forbes, оценивается примерно в два миллиарда долларов.