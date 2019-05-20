Парадниекс попросил главу Госполиции повысить его брата в должности

Передача отмечает, что на видеозаписи, которая была сделана несколько лет назад, запечатлен хоккейный товарищеский матч между командами Сейма и Госполиции.

Среди игроков можно наблюдать Имантса Парадниекса, его брата Яниса и командира батальона Дорожной полиции Каспарса Спалвенса. Сообщается, что это не первая их встреча.

В этом году стало известно, что Спалвенс планирует выйти на пенсию, потому Парадниекс решил воспользоваться фактом знакомства с Кюзисом и замолвить слово за своего брата, а именно: попросить, чтобы на место уходящего офицера взяли его брата.

Сам Парадниекс, комментируя встречу с главой Госполиции, подчеркнул, что решился на личный разговор, чтобы все было справедливо.

"Чтобы честно рассмотрели кандидатуру моего брата, которого год назад готовили к повышению, а затем внезапно сняли с трассы", — признался политик.

Глава Госполиции Кюзис считает, что нельзя рассматривать его встречу с Парадниексом как оказание политического давления.

Он сказал: "Абсолютно нет. Я не знаю, кто может оказать на меня давление? Это был нормальный разговор двух людей, он выразил свое мнение, свое видение этого вопроса, речи о каком-либо давлении не было".

В полиции Янис Парадниекс работает уже более 20 лет и в настоящее время возглавляет роту Дорожной полиции.