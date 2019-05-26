Пн, 27.05.2019
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Финляндия - чемпион мира по хоккею 2019! В третий раз в истории

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В финальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии одержала победу над Канадой - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) и третий раз в своей истории стала обладателем этого трофея.

Уже на 5-й минуте матча канадцы получили возможность игры в большинстве, но чуть не пропустили гол. Против Яри Салинена были нарушены правила и Финляндия заработала право на буллит, но Оливер Каски не сумел переиграть голкипера сборной Канады.

В середине первого периода канадцам удалось открыть счёт благодаря точному броску Ши Теодора. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу Канады.

Во втором игровом отрезке финны перехватили инициативу и после удаление Теодора Марко Антила сравнял счёт. В оставшееся время зрители не увидели заброшенных шайб, хотя у канадцев был шанс снова выйти вперёд - штанга спасла ворота Финляндии.

В заключительном периоде хоккеисты сборной Финляндииотдали инициативу канадцам, но это им не помешало поразить ворота соперника ещё дважды. Сначала Антила оформил дубль, а в концовке встречи Харри Песонен отправил третью шайбу в ворота канадцев.

Таким образом, сборная Финляндии стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. Ранее скандинавской команде это удавалось в 1995 и 2011 годах. Стоит отметить, что для сборной Канады - это четвёртый финал за последние 5 лет.

Напомним, что несколькими часами ранее сборная России в матче за третье место в послематчевой серии буллитов обыграла Чехию - 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). Российская команда в третий раз за последние четыре года завоевала бронзу на мировом первенстве.

Галерея: Финляндия - Канада

Видео: Награждение сборной Финляндии

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