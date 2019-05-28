Фото и видео: Сборную Финляндии дома встретили 50 тысяч фанатов

Сборная Финляндии, которая стала чемпионом мира по хоккею, вернулась домой, где в центре Хельсинки их встретили около 50 тысяч болельщиков.
Сборная Финляндии вернулась домой в понедельник, 27 мая. В аэропорту команду встретили родственники и представители СМИ. После этого чемпионы мира отправились в центр города, где начались праздничные гулянья.
Перед тем, как подняться на сцену, зрители поприветствовали сборную U-20, которая в этом году также завоевала золото на чемпионате мира. Затем на сцену поднялась женская сборная, которая на мировом первенстве завоевала серебро.
После этого на сцену вышла основная сборная Финляндии, которая вместе с собравшимися зрителями подпевала песню We are the champions группы Queen.
Напомним, что в финальном матче ЧМ-2019 сборная Финляндии одержала победу над Канадой со счётом 3:1. Победа на мировом первенстве стала третьем в истории финской сборной. Ранее хоккеисты побеждали на ЧМ-1995 и ЧМ-2011.