Фото и видео: Сборную Финляндии дома встретили 50 тысяч фанатов

Сборная Финляндии вернулась домой в понедельник, 27 мая. В аэропорту команду встретили родственники и представители СМИ. После этого чемпионы мира отправились в центр города, где начались праздничные гулянья.

Перед тем, как подняться на сцену, зрители поприветствовали сборную U-20, которая в этом году также завоевала золото на чемпионате мира. Затем на сцену поднялась женская сборная, которая на мировом первенстве завоевала серебро.

После этого на сцену вышла основная сборная Финляндии, которая вместе с собравшимися зрителями подпевала песню We are the champions группы Queen.