Дарья Клишина - красотка из Твери с лицом ангела возвращается в большой спорт
Россиянка Дарья Клишина давным-давно должна была попасть в подборку Instagram недели, но не было подходящего повода. И вот, наконец, одна из самых красивых легкоатлеток мира дала повод поговорить о ней.
В начале мая итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало список из десяти самых красивых спортсменок мира. В топ-10 оказались сразу две россиянки - Мария Шарапова и Дарья Клишина.
Прыгунья в длину Дарья Клишина по успешности и популярности отстаёт от российской теннисистки, но вот её очарование...
Для Клишиной подобное признание - не в новинку. С самого начала своей карьеры девушка неизменно попада в разные топы "самых красивых и сексуальных спортсменок планеты". В 2010 году по итогам голосования в Рунете Клишина была признана самой сексуальной спортсменкой России, а год спустя такого же "звания" она удостоилась по версии болгарского интернет-портала Sportal.Bg.
Что касается спортивных достижений Дарьи, то и здесь достаточно побед и призовых мест. Уже в 16 лет Клишина победила на чемпионате мира и Европы (юниоры), а два года спустя выиграла свой второй европейский титул.
На взрослом уровне всё было не так гладко. За Клишиной закрепился статус нестабильной спортсменки, которая могла с лёгкостью прыгнуть на 7 метров в ничего не значащих соревнованиях, а потом провалиться на крупном турнире.
В 2016 году Дарья отправилась на свою первую Олимпиаду - в Рио-де-Жанейро. Там она заняла всего девятое место и пережила невероятный стресс. Дело в том, что перед Олимпиадой разразился скандал, связанный с недопуском российских спортсменов. Отстранили и Клишину, но она подала апелляцию в CAS, и суд её удовлетворил. В её пользу сыграло то, что с 2013 года она жила и тренировалась в США.
На той Олимпиаде Клишина была единственным представителем российской лёгкой атлетики. Многие тогда называли её "предательницей", так как она не поддержала российскую сборную и не отказалась от Олимпиады в знак солидарности.
В 2017 году Клишиной наконец удалось громко о себе заявить и выиграть серебро на чемпионате мира в Лондоне. Этот успех повзолил ей избавиться от ярлыка "просто талантливой красотки". До этого лучшим результатом спортсменки была бронза на чемпионате Европы 2014 года.
В 2018 году спортсменка решила взять паузу, пропустить сезон и просто отдохнуть. Многие тогда начали поговаривать о том, что Клишина завершит карьеру, но не тут-то было. В начале 2019 года она объявила о возвращении в спорт, возобновлении тренировочного процесса и подготовке к чемпионату мира в Катаре.
Свои первые старты после затяжной паузы Клишина планирует провести уже 8 июня в Орландо. Затем планируется, что спортсменка выступит на чемпионате России. Остаётся только пожелать Дарье успеха и скорейшего вовзращения на высокий уровень. Такая красотка украсит любой чемпионат!