Дарья Клишина - красотка из Твери с лицом ангела возвращается в большой спорт

В начале мая итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало список из десяти самых красивых спортсменок мира. В топ-10 оказались сразу две россиянки - Мария Шарапова и Дарья Клишина.

Прыгунья в длину Дарья Клишина по успешности и популярности отстаёт от российской теннисистки, но вот её очарование...

Для Клишиной подобное признание - не в новинку. С самого начала своей карьеры девушка неизменно попада в разные топы "самых красивых и сексуальных спортсменок планеты". В 2010 году по итогам голосования в Рунете Клишина была признана самой сексуальной спортсменкой России, а год спустя такого же "звания" она удостоилась по версии болгарского интернет-портала Sportal.Bg.

Что касается спортивных достижений Дарьи, то и здесь достаточно побед и призовых мест. Уже в 16 лет Клишина победила на чемпионате мира и Европы (юниоры), а два года спустя выиграла свой второй европейский титул.

На взрослом уровне всё было не так гладко. За Клишиной закрепился статус нестабильной спортсменки, которая могла с лёгкостью прыгнуть на 7 метров в ничего не значащих соревнованиях, а потом провалиться на крупном турнире.

В 2016 году Дарья отправилась на свою первую Олимпиаду - в Рио-де-Жанейро. Там она заняла всего девятое место и пережила невероятный стресс. Дело в том, что перед Олимпиадой разразился скандал, связанный с недопуском российских спортсменов. Отстранили и Клишину, но она подала апелляцию в CAS, и суд её удовлетворил. В её пользу сыграло то, что с 2013 года она жила и тренировалась в США.

На той Олимпиаде Клишина была единственным представителем российской лёгкой атлетики. Многие тогда называли её "предательницей", так как она не поддержала российскую сборную и не отказалась от Олимпиады в знак солидарности.