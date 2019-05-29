Президент Австрии, Шварценеггер и лидеры "Формулы-1" пришли проститься с Ники Лаудой

Гроб легендарного спортсмена был размещён в соборе с 8 до 12 часов по местному времени. Гроб Лауды был закрыт, на нем стоял его легендарный шлем.

Это первый случай в истории Австрии, когда гроб спортсмена размещён в соборе для публичного прощания.

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

После обеда началась траурная месса, в которой приняли участие многие люди из мира "Формулы-1", среди которых были замечены Льюис Хэмилтон, Вальттери Боттас, Нико Росберг, Ален Прост, Нельсон Пике, а также актёры Арнольд Шварценеггер и Даниэль Брюль.

Отметим, что Шварценеггер дружил со своим соотечественником, а Брюль играл роль молодого Ники Лауды в голливудском фильме "Гонка".

Проводить в последний путь знаменитого гонщика пришел и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

Сама церемония похорон австрийца прошла на кладбище Нойштифтер, где похоронена мать чемпиона.

Лауду похоронили в гоночном комбинезоне команды "Феррари", согласно завещанию.

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

У Лауды невероятная история жизни. В 1976 году он попал в серьёзную аварию на трассе в Нюрбурге. Его машина сорвалась с трассы, ударилась в ограждение, загорелась и вылетела обратно на трассу.

В больнице он впал в кому, и врачи сомневались в том, что он выживет. Но Лауда не только выжил, но и вернулся в гонки спустя всего шесть недель после аварии.

На его голове и лице осталось множество шрамов, которые гонщик всегда прикрывал красной кепкой, которая стала одним из узнаваемых публикой атрибутов.

После возвращения в гонки, Лауда ещё дважды становился чемпионом мира - в 1975 и 1984 годах. Завершив карьеру, Лауда не покинул автоспорт. Он стал комментировать гонки "Формулы-1" для немецкого телеканала RTL, а потом стал исполнительным директором Mercedes AMG.