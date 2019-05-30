"Челси" разорвал "Арсенал" во втором тайме и победил в финале Лиги Европы

За день до матча на тренировке «Челси» произошёл конфликт между защитником Давидом Луисом и форвардом Гонсало Игауином. Этот инцидент так взбесил главного тренера «синих» Маурицио Сарри, что итальянский специалист покинул тренировку, а перед уходом с поля швырнул и пнул свою синюю кепку. Что случилось и из-за чего весь сыр-бор до сих пор непонятно, но в стартовом составе появился лишь Луис, а Игауин остался на скамейке.

Ранее мы сообщали, что и в составе «Арсенала» также не всё в порядке. Армянский футболист Генрих Мхитарян решил не ехать на финальный матч в Баку по всем понятным политическим причинам.

В финале Лиги Европы встречались две английские команды и обе из Лондона (правда, в стартовом составе на двоих был лишь один англичанин). Команды провели около двухсот встреч между собой, поэтому ожидалось, что матч получится открытым, динамичным и резвым. Всё то, что мы привыкли видеть на полях Английской Премьер Лиги (АПЛ).

К сожалению, статус «финального противостояния» оказался сильнее. Команды начали очень осторожно, еле-еле передвигаясь по полю. Минуте к 20-й в первый раз возникла мысль - «А не переключить ли канал на что-то более интересное? Ладно, дадим командам шанс!».

Усыпляющий характер игры подпитывала ещё и телевизионная картинка. Точнее стадион в столице Азербайджана, который абсолютно не предназначен для подобного уровня матчей.

Беговые дорожки организаторы решили спрятать под тускло зелёной тряпкой, а зрители находились в 30 метрах от футбольного поля. Их не было ни слышно, ни видно и из-за этого казалось, что футболисты бегают по пустому стадиону.

По истечению получаса игры игроки обеих команд вспомнили, что с мячом можно не только бегать, но и бить по нему. Команды зашевелились, начали появляться моменты, а где-то вдалеке оживились болельщики. Голов, правда, в первые 45 минут минут так и не последовало, но появилась надежда, что после перерыва, команды начнут набирать обороты.

Настроение от финала Лиги Европы: Роман Абрамович pic.twitter.com/Rgpohp9WKX — Sports.ru (@sportsru) May 29, 2019

Так и произошло. На 49-й Эмерсон сделал наброс в центр штрафной, где открылся Оливье Жиру и головой в падении отправил мяч в сетку ворот «Арсенала». Забитый мяч почему-то не завёл подопечных Унаи Эмери, а наоборот воодушевил на дальнейшие подвиги «Челси».