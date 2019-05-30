"Челси" разорвал "Арсенал" во втором тайме и победил в финале Лиги Европы

В четверг, 29 мая, на стадионе "Олимпийский" в Баку состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались две лондонские команды - "Арсенал" и "Челси". Матч завершился победой "синих" со счётом 4:1.
За день до матча на тренировке «Челси» произошёл конфликт между защитником Давидом Луисом и форвардом Гонсало Игауином. Этот инцидент так взбесил главного тренера «синих» Маурицио Сарри, что итальянский специалист покинул тренировку, а перед уходом с поля швырнул и пнул свою синюю кепку. Что случилось и из-за чего весь сыр-бор до сих пор непонятно, но в стартовом составе появился лишь Луис, а Игауин остался на скамейке.
Ранее мы сообщали, что и в составе «Арсенала» также не всё в порядке. Армянский футболист Генрих Мхитарян решил не ехать на финальный матч в Баку по всем понятным политическим причинам.
В финале Лиги Европы встречались две английские команды и обе из Лондона (правда, в стартовом составе на двоих был лишь один англичанин). Команды провели около двухсот встреч между собой, поэтому ожидалось, что матч получится открытым, динамичным и резвым. Всё то, что мы привыкли видеть на полях Английской Премьер Лиги (АПЛ).
К сожалению, статус «финального противостояния» оказался сильнее. Команды начали очень осторожно, еле-еле передвигаясь по полю. Минуте к 20-й в первый раз возникла мысль - «А не переключить ли канал на что-то более интересное? Ладно, дадим командам шанс!».
Усыпляющий характер игры подпитывала ещё и телевизионная картинка. Точнее стадион в столице Азербайджана, который абсолютно не предназначен для подобного уровня матчей.
Беговые дорожки организаторы решили спрятать под тускло зелёной тряпкой, а зрители находились в 30 метрах от футбольного поля. Их не было ни слышно, ни видно и из-за этого казалось, что футболисты бегают по пустому стадиону.
По истечению получаса игры игроки обеих команд вспомнили, что с мячом можно не только бегать, но и бить по нему. Команды зашевелились, начали появляться моменты, а где-то вдалеке оживились болельщики. Голов, правда, в первые 45 минут минут так и не последовало, но появилась надежда, что после перерыва, команды начнут набирать обороты.
Настроение от финала Лиги Европы: Роман Абрамович pic.twitter.com/Rgpohp9WKX— Sports.ru (@sportsru) May 29, 2019
Так и произошло. На 49-й Эмерсон сделал наброс в центр штрафной, где открылся Оливье Жиру и головой в падении отправил мяч в сетку ворот «Арсенала». Забитый мяч почему-то не завёл подопечных Унаи Эмери, а наоборот воодушевил на дальнейшие подвиги «Челси».
Футболисты в синем продолжали идти вперёд и вскоре это принесло свои плоды. На 60-й минуте Эден Азар выкатил мяч под удар Педро, который удвоил преимущество «Челси». Кстати, испанец стал первым игроком в истории, который забивал и в финале ЛЧ, в финале ЛЕ и Суперкубке УЕФА.
На этом «синие» даже не думали останавливаться. В одной из атак Жиру упал в штрафной и арбитр указал на «точку». Пенальти принялся исполнять лидер «Челси» Эден Азар, который не промахнулся - 3:0!
Четыре минуты спустя Алекс Ивоби отличным ударом из-за пределов штрафной сумел отыграть один мяч. Правда, ещё три минуты спустя Эден Азар оформил дубль и снова увеличил отрыв до трёх голов. Кто бы мог подумать в начале второго тайма, что к 72-й минуте будет забито уже 5 мячей?
В оставшееся время голов не последовало и «Челси» одержал заслуженную победу и во второй раз в своей истории победил в Лиге Европы. Это был очень интересный матч, если забыть о том, что происходило в первой его части.
«Арсенал» остаётся без трофея и без Лиги чемпионов в следующем сезоне. Кроме того, команду покидает вратарь Петр Чех, который решил завершить карьеру. Но больше всего жалко фанатов «Арсенала», которые прилетели в Азербайджан из Лондона, чтобы посмотреть на такую игру в исполнении их любимцев.