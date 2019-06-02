Полуголая девушка, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов. Кто она?

Красотку удалось вычислить довольно быстро. Ею оказалась американская модель польского происхождения Кинси Волански - звезда Instagram, travel-блогер и модель журналов Maxim, Sports Illustrated и FHM. На купальнике у блондинки была надпись Vitaly Uncensored.

Одни утверждают, что это сайт с пранками, а другие говорят, что это имя её парня, который является блогером из России.

И то, и другое правда. Волански подруга российского пранкера и бывшего порноактёра Виталия Здоровецкого. У него есть собственный YouTube-канал, на который подписаны 9 миллионов человек, а также сайт Vitaly Uncensored, где выходят пранки в стиле 18+.

Кстати, Здоровецкий раньше и сам был замечен на футбольном поле. В финале чемпионата мира 2014 года он выбежал на газон, пытался поцеловать Бенедикта Хеведеса из сборной Германии, а на груди у него была надпись "Прирождённый пранкер".