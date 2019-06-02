Полуголая девушка, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов. Кто она?

В субботу, 1 июня, состоялся финал Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" одержал победу надо "Тоттенхэмом" со счётом 2:0. Первый тайм выдался не самым богатым на события, но тут на поле появилась блондинка в купальнике, которая заставила оживиться болельщиков и футболистов.
Красотку удалось вычислить довольно быстро. Ею оказалась американская модель польского происхождения Кинси Волански - звезда Instagram, travel-блогер и модель журналов Maxim, Sports Illustrated и FHM. На купальнике у блондинки была надпись Vitaly Uncensored.
Одни утверждают, что это сайт с пранками, а другие говорят, что это имя её парня, который является блогером из России.
И то, и другое правда. Волански подруга российского пранкера и бывшего порноактёра Виталия Здоровецкого. У него есть собственный YouTube-канал, на который подписаны 9 миллионов человек, а также сайт Vitaly Uncensored, где выходят пранки в стиле 18+.
Кстати, Здоровецкий раньше и сам был замечен на футбольном поле. В финале чемпионата мира 2014 года он выбежал на газон, пытался поцеловать Бенедикта Хеведеса из сборной Германии, а на груди у него была надпись "Прирождённый пранкер".
В целом, какая разница - кто эти люди и чем они занимаются? Давайте лучше оценим Instagram красотки. Кстати, всего час спустя после перформанса, на Кинси подписались 150 тысяч человек, а утром количество подписчиков перевалило за 1,5 миллиона человек.