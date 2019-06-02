Вс, 2.06.2019
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Полуголая девушка, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов. Кто она?

ФОТО: TOBY MELVILLE/Reuters/Scanpix

В субботу, 1 июня, состоялся финал Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" одержал победу надо "Тоттенхэмом" со счётом 2:0. Первый тайм выдался не самым богатым на события, но тут на поле появилась блондинка в купальнике, которая заставила оживиться болельщиков и футболистов.

Красотку удалось вычислить довольно быстро. Ею оказалась американская модель польского происхождения Кинси Волански - звезда Instagram, travel-блогер и модель журналов Maxim, Sports Illustrated и FHM. На купальнике у блондинки была надпись Vitaly Uncensored.

Одни утверждают, что это сайт с пранками, а другие говорят, что это имя её парня, который является блогером из России.

И то, и другое правда. Волански подруга российского пранкера и бывшего порноактёра Виталия Здоровецкого. У него есть собственный YouTube-канал, на который подписаны 9 миллионов человек, а также сайт Vitaly Uncensored, где выходят пранки в стиле 18+.

Кстати, Здоровецкий раньше и сам был замечен на футбольном поле. В финале чемпионата мира 2014 года он выбежал на газон, пытался поцеловать Бенедикта Хеведеса из сборной Германии, а на груди у него была надпись "Прирождённый пранкер".

В целом, какая разница - кто эти люди и чем они занимаются? Давайте лучше оценим Instagram красотки. Кстати, всего час спустя после перформанса, на Кинси подписались 150 тысяч человек, а утром количество подписчиков перевалило за 1,5 миллиона человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In desperate need of a gym buddy, currently accepting applications.

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@vitalyzdtv contemplating leaving me in the middle of the African Safari......

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My goal is to build a life I don’t need a vacation from ❤️

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Turkey marks the 30th country I’ve traveled to and I feel so blessed 🇹🇷

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Me mentally preparing for all your saggy boob comments 😂 love you all ❤️

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I T A L I A 🍝

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