"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и стал победителем Лиги чемпионов

К сожалению, матч начался с грустных событий - с минуты молчания в память о погибшем в ДТП футболисте Хосе Антонио Рейсе. 35-летний испанец погиб за несколько часов до начала матча.

Что касается самой игры, то события в матче начали развивать очень стремительно. На 25-й секунде Мане посылал мяч с левого фланга в штрафную и попал в руку Сиссоко. Арбитр без раздумий и без просмотра повтора назначил пенальти, который уверенно реализовал египтянин Мохаммед Салах.

В отличии от арбитра, нам с вам никто не мешал посмотреть повтор, после которого стало абсолютно понятно - 11-метровый можно было и не назначать. Тем более в финальном матче.

Такого начала не ожидал никто. Болельщики были в шоке, футболисты тоже до конца не понимали, что произошло. В оставшееся время игра выровнялась, но "Тоттенхэму" нужно было отыгрываться, хотя по игре лондонцы ничем не уступали сопернику.

Вот так, судья "сломал" финал и усложнил задачу ни в чём невиновному "Тоттенхэму".

Ближе к середине первого тайма игра успокоилась и моменты сошли на нет. Самым интересным моментом в первые 45 минут стал эпизод, когда на поле выбежала полуголая болельщица. Для тех, кто не успел насладиться этим моментом во время трансляции, предлагаем оценить перформанс девушки ещё раз.

Второй тайм активнее начали футболисты "Тоттенхэма", которым необходимо было забивать. Футболисты в белом больше атаковали, создавали моменты и владели мячом, но подводила реализация. "Ливерпуль" тоже не отсиживался в обороне и частенько угрожал воротам Уго Льориса.

Голов всё не было. Начались замены - у "Ливерпуля" на поле появились Ориги и Милнер, у "Тоттенхэма" - Лукас Моура, Дайер и Льоренте.

К 80-й минуте прессинг "Тоттенхэма" дошёл до предела. Лондонцы то и дело шли вперёд, били по воротам, падали, вставали, боролись, но мяч предательски не хотел попадать в цель.

Вместо этого на 87-й минуте мяч во второй раз оказался в воротах "шпор" - Милнер подал с углового, мяч отскочил и оказался у Ориги, который неотразимо пробил в дальний угол. 2:0!