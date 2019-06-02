"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и стал победителем Лиги чемпионов

В субботу, 1 июня, "Ливерпуль" в шестой раз выиграл Лигу чемпионов, победив в финальном матче лондонский "Тоттенхэм" со счётом 2:0.
К сожалению, матч начался с грустных событий - с минуты молчания в память о погибшем в ДТП футболисте Хосе Антонио Рейсе. 35-летний испанец погиб за несколько часов до начала матча.
Что касается самой игры, то события в матче начали развивать очень стремительно. На 25-й секунде Мане посылал мяч с левого фланга в штрафную и попал в руку Сиссоко. Арбитр без раздумий и без просмотра повтора назначил пенальти, который уверенно реализовал египтянин Мохаммед Салах.
June 1, 2019
В отличии от арбитра, нам с вам никто не мешал посмотреть повтор, после которого стало абсолютно понятно - 11-метровый можно было и не назначать. Тем более в финальном матче.
Такого начала не ожидал никто. Болельщики были в шоке, футболисты тоже до конца не понимали, что произошло. В оставшееся время игра выровнялась, но "Тоттенхэму" нужно было отыгрываться, хотя по игре лондонцы ничем не уступали сопернику.
Вот так, судья "сломал" финал и усложнил задачу ни в чём невиновному "Тоттенхэму".
Ближе к середине первого тайма игра успокоилась и моменты сошли на нет. Самым интересным моментом в первые 45 минут стал эпизод, когда на поле выбежала полуголая болельщица. Для тех, кто не успел насладиться этим моментом во время трансляции, предлагаем оценить перформанс девушки ещё раз.
#ucl Highlights! 🎬 pic.twitter.com/powJxoX09M— GFK Osogovo (@gfkosogovo) June 1, 2019
Второй тайм активнее начали футболисты "Тоттенхэма", которым необходимо было забивать. Футболисты в белом больше атаковали, создавали моменты и владели мячом, но подводила реализация. "Ливерпуль" тоже не отсиживался в обороне и частенько угрожал воротам Уго Льориса.
Голов всё не было. Начались замены - у "Ливерпуля" на поле появились Ориги и Милнер, у "Тоттенхэма" - Лукас Моура, Дайер и Льоренте.
К 80-й минуте прессинг "Тоттенхэма" дошёл до предела. Лондонцы то и дело шли вперёд, били по воротам, падали, вставали, боролись, но мяч предательски не хотел попадать в цель.
Вместо этого на 87-й минуте мяч во второй раз оказался в воротах "шпор" - Милнер подал с углового, мяч отскочил и оказался у Ориги, который неотразимо пробил в дальний угол. 2:0!
Этот гол 24-летнего бельгийца стал окончательным и принёс "Ливерпулю" шестой трофей Лиги чемпионов в истории. Для наставника "красных" Юргена Клоппа - это первая победа в главном клубном турнире Европы.
Liverpool conquista a #UCL! pic.twitter.com/TMfJ14YS0S— B24 (@B24PT) June 1, 2019