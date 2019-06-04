СМИ: Погибший испанский футболист Рейес несся со скоростью 237 км/ч

Информация, попавшая в распоряжение издания, свидетельствует о том, что футболист потерял контроль над управлением автомобиля марки Mercedes (Mercedes Brabus S550 de 380 CV), мчавшегося со скоростью 237 км/ч.

Превышение разрешенной скорости на данном участке дороги составила около 112 км/ч.

Напомним, вместе с Рейесом погибли и два его двоюродных брата. ДТП случилось на трассе между Севильей и Утрерой. Машина Рейеса съехала с дороги и загорелась. Футболисту было всего 35 лет.

Супруга погибшего в автокатастрофе футболиста, обратилась к мужу в прощальном письме, пишет Eurosport.

"Любовь всей моей жизни, я не могу вытерпеть эту боль, потому что ты покинул нас. Это забирает у меня волю к жизни. Сегодня я должна попрощаться с тобой, но у меня нет сил. Скоро я все тебе скажу, потому что мы с тобой будем вместе навсегда. Мы будем семьей, жизнь моя, где бы мы ни были.

Помоги мне, потому что я не представляю жизнь без тебя. Помоги мне вырастить наших дочерей. Дай мне сил, которых у меня нет.

Мы будем думать о тебе, и ты всегда будешь жить в наших сердцах. Ты дал нам лучшую жизнь, и ты оставляешь нам лучшие воспоминания.

В глазах Ноэлии ты будешь смотреть на меня, а в улыбке Трианы будешь улыбаться со мной. Я люблю тебя и буду любить тебя всегда, папочка", – написала супруга Рейеса в социальной сети Instagram, прикрепив видео, на котором футболист общается с дочерьми Ноэлией и Трианой.

Свою футбольную карьеру Рейес начал в "Севилье", воспитанником которой он являлся. За основную команду игрок дебютировал в 1999 году, а в январе 2004 года перешёл в лондонский "Арсенал" за 20 миллионов евро.

Испанский футболист выступал также за мадридский "Реал" и "Атлетико", португальскую "Бенфику", испанские "Эспаньол" и "Кордову". В январе 2019 года Рейес перешёл в испанскую "Эстрамадуру", которая выступала во втором дивизионе.

На счету Рейесе 11 трофеев на клубном уровне, включая пять побед в Лиге Европы с "Севильей" и "Атлетико", а также чемпионство Англии и Испании.

В составе сборной Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча.