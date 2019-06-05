Женщина, обвинившая Роналду в изнасиловании, отозвала иск

В документах не значится причина данного решения — в частности, удалось ли прийти сторонам к соглашению.

В иске женщина потребовала аннулировать соглашение 2010 года, по которому Роналду заплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Согласно ее словам, сторона футболиста склонила ее заключить сделку, пользуясь ее тяжелым эмоциональным состоянием.

Пока неизвестно продолжает ли полиция Лас-Вегаса расследование в отношении футболиста.

Ранее сообщалось, что каждое лето итальянский "Ювентус" проводил предсезонный турнир в США, но в этом году руководство туринского клуба решило перестраховаться и проведёт турне по Азии. Всё из-за Криштиану Роналду.