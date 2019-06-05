Павел Дацюк возвращается в ХК "Автомобилист"

"Наш клуб с гордостью сообщает, что за "Автомобилист" будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк ", - говорится в сообщении.

Как сообщается, контракт с хоккеистом рассчитан на один год.

1 мая Дацюк в своём Twitter объявил о том, что прощается с "армейцами" и городом. Срок его контракта с клубом истёк 30 апреля.

40-летний нападающий выступал за СКА с 2016 года. Вместе с командой в 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина. До этого хоккеист выступал за ЦСКА, московское "Динамо", "Детройт Ред Уингз", "Ак Барс", "Динамо-Энергию" и екатеринбургский "Спартак".

Павел Дацюк родился в Свердловске и неоднократно в разных интервью говорил о том, что хотел бы завершить карьеру в "Автомобилисте". Правда, американские СМИ предполагали, что Дацюк вернётся в НХЛ.