Павел Дацюк возвращается в ХК "Автомобилист"

Состав екатеринбургского "Автомобилиста" пополняет нападающий Павел Дацюк. Об этом в среду сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.
"Наш клуб с гордостью сообщает, что за "Автомобилист" будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк ", - говорится в сообщении.
Как сообщается, контракт с хоккеистом рассчитан на один год.
1 мая Дацюк в своём Twitter объявил о том, что прощается с "армейцами" и городом. Срок его контракта с клубом истёк 30 апреля.
40-летний нападающий выступал за СКА с 2016 года. Вместе с командой в 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина. До этого хоккеист выступал за ЦСКА, московское "Динамо", "Детройт Ред Уингз", "Ак Барс", "Динамо-Энергию" и екатеринбургский "Спартак".
Павел Дацюк родился в Свердловске и неоднократно в разных интервью говорил о том, что хотел бы завершить карьеру в "Автомобилисте". Правда, американские СМИ предполагали, что Дацюк вернётся в НХЛ.
В составе сборной России Дацюк становился чемпионом мира (2012) и олимпийским чемпионом (2018).