Голландия обыграла Англию и вышла в финал Лиги Наций
Сборная Голландии добилась победы над Англией (3:1) в дополнительное время и вышла в финал Лиги Наций.
Матч активнее начали голландцы, которые больше контролировали мяч и старались атаковать. Правда, счёт в матче открыли англичане, которые получили право на 11-метровый удар после фола Маттиаса де Лигта. Маркус Рэшфорд точно исполнил пенальти и вывел Англию вперёд.
June 6, 2019
После забитого мяча англичане успокоились и начали думать о защите, а голландцы пошли вперёд. На 73-й минуте де Лигт исправился за ошибку в первом тайме и после углового отправил мяч головой в сетку ворот англичан.
June 6, 2019
Ближе к концу основного времени игра выравнялась и команды начали демонстрировать активный футбол. На 83-й минуте англичанам даже удалось забить, но после видеоповтора судья отменил гол Джесси Лингард из-за положения вне игры.
За 90 минут победителя так и не удалось определить, поэтому игра перешла в дополнительное время. Голландцам достаточно быстро удалось выйти вперёд благодаря голу Куинси Промес - бывший футболист московского "Спартака" воспользовался ошибкой англичан в защите.
June 6, 2019
Во втором экстра-тайме голландца продолжили прессинг, вынудили англичан ошибиться в защите и забили в третий раз - промес оформил дубль.
GOL | Hollanda 3-1 İngiltere (Promes 113')— Futbol Aşkı (@gundem_u) June 6, 2019
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Напомним, что днём ранее сборная Португалии благодаря хет-трик Криштиану Роналду одержала победу над Швейцарией. Таким образом в финале Лиги Наций встретятся Португалия и Голландия, а в матче за третье место Англия сыграет со Швейцарией. Оба матча пройдут в воскресенье, 9 июня.