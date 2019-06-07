Голландия обыграла Англию и вышла в финал Лиги Наций

Матч активнее начали голландцы, которые больше контролировали мяч и старались атаковать. Правда, счёт в матче открыли англичане, которые получили право на 11-метровый удар после фола Маттиаса де Лигта. Маркус Рэшфорд точно исполнил пенальти и вывел Англию вперёд.

После забитого мяча англичане успокоились и начали думать о защите, а голландцы пошли вперёд. На 73-й минуте де Лигт исправился за ошибку в первом тайме и после углового отправил мяч головой в сетку ворот англичан.

Ближе к концу основного времени игра выравнялась и команды начали демонстрировать активный футбол. На 83-й минуте англичанам даже удалось забить, но после видеоповтора судья отменил гол Джесси Лингард из-за положения вне игры.

За 90 минут победителя так и не удалось определить, поэтому игра перешла в дополнительное время. Голландцам достаточно быстро удалось выйти вперёд благодаря голу Куинси Промес - бывший футболист московского "Спартака" воспользовался ошибкой англичан в защите.

Во втором экстра-тайме голландца продолжили прессинг, вынудили англичан ошибиться в защите и забили в третий раз - промес оформил дубль.