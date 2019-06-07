Сборная Латвии всухую проиграла Израилю. Захави оформил хет-трик

К сожалению, в этот жаркий пятничный день болельщики предпочли провести время на природе и у водоёмов, а стадион «Даугава» был полупустым. Матч начался довольно спокойно и никто не пытался бежать вперёд сломя голову. Израильтяне потихоньку перехватили инициативу и всё больше начали приближаться к нашим воротам.

На 10-й минут гости получили право на штрафной удар, который мастерски исполнил Эран Захави. Мяч полетел точно в девятку. Этот гол для израильского полузащитника стал уже пятым в текущем отборочном цикле.

После пропущенного мяча латвийские футболисты немного активизировались, правда, до опасных моментов у ворот гостей дело так и не дошло. Единственный полумомент у ворот голкипера сборной Израиля случился на 3-й добавленной минуте, когда Денис Ракель после навеса Роберта Савалниекса головой пробил выше ворот. На перерыв команды отправились при счёте 0:1.

На 58-й минуте Владислав Гутковскис мог сравнять счёт, но вратарь израильтян Ариэль Харуш справился с ударом. Минуту спустя сборная Израиля провела свою атаку, которую ударом из-за пределов штрафной завершил Захави.

2-0. Eran Zahavi again. Beram Kayal with a nice assist, clipping the ball to the Guangzhou R&F striker in plenty of space. pic.twitter.com/13EqxuSfzd — Israel Football (@Israel_Footy) June 7, 2019

После этого игра успокоилась. Израиль спокойно дожидался финального свистка, а наши футболисты ничего не могли придумать на острие атаки. На 80-й минуте Захави оформил хет-три к в матче и установил окончательный счёт.

Таким образом, сборная Латвии потерпела третье поражение подряд в рамках отборочного этапа Евро-2020. Команда не может выиграть уже больше гола и приход Славиши Стояновича пока на это никак не повлиял.