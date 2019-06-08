Азар перешёл в "Реал". Это уже второй топ-трансфер испанцев за неделю

Контракт 28-летнего Азара рассчитан до 30 июня 2024 года. Официальная презентация футболиста состоится 13 июня на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Детали сделки не разглашаются, но как сообщал на этой неделе Sky Sports, за трансфер бельгийца "королевский клуб" заплатит 99 миллионов евро, а с учётом бонусов сумма может вырасти до 146 миллионов. Какой будет зарплата Азара в Мадриде, пока неизвестно.

В "Челси" бельгиец провёл семь лет и стал настоящим лидером "синих". За это время Азар дважды становился чемпионом Английской Премьер Лиги (АПЛ) и победителем Лиги Европы, а также один раз обладателем Кубка Англии и Кубка Английской Лиги.

Всего в составе "Челси" игрок провёл 352 матча, в которых забил 110 голов. В минувшем сезоне Азар в чемпионате Англии забил 15 голов и сделал 15 голевых передач. На счету Азара также 100 матчей и 30 голов в составе сборной Бельгии.

Для "Челси" продажа ключевого игрока означает большие проблемы. На лондонский клуб наложены санкции FIFA и регистрировать входящие трансферы можно будет только через год. Это значит, что деньги за Азара некуда будет тратить.