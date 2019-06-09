"Радиация заставила задуматься о моём росте". Неожиданные признания Шараповой о Чернобыле

"Крупнейшая в истории ядерная катастрофа, случившаяся в 40 км от места, где жила моя семья (на самом деле расстояние между родным городом теннисистки Гомелем и Чернобылем составляет 139 км, – Прим. Ред.), изменила жизнь многих семей, таких как моя.

Вскоре после аварии моя мама забеременела мной. Мои родители должны были действовать быстро, так как это было не то место, чтобы вынашивать ребёнка и рожать.

К счастью, мои дедушка и бабушка работали в то время в Западной Сибири, и мы поехали в город Нягань, где я и родилась.

Спустя два года родители по-прежнему не хотели возвращаться в район аварии и мы переехали в Сочи. Там я начала играть в теннис в 4 года, с этого момента, думаю, все знают, что было дальше", – слова из автобиографии Шараповой приводит Eurosport.

Примечательно, что свой рост в 189 см Мария то ли в шутку, то ли всерьёз привязала к последствиям радиации:

"Как-то мы поехали к бабушке домой в отпуск и были поражены огромными лесными грибами.

Все говорили, что это вызвано радиацией, и это заставляет меня задуматься о моём росте. Мои мать и отец не маленькие, но и не большие.

Во мне же шесть футов два дюйма, не считая пяток. Я башня рядом с ними. Откуда взялся такой рост? Мой отец говорит, что я выросла, потому что мне нужен был достаточный размер, чтобы конкурировать в спорте. Он верит в силу человеческой воли. Но моя мать собиралась забеременеть мной как раз тогда, когда взорвался реактор. Так что кто знает", – призналась теннисистка в своей автобиографии.

ФОТО: AFP / Scanpix

Шарапова не остановилась только на автобиографии, определенную часть своей жизни посвятив трагедии. Она стала послом доброй воли "Программы развития" ООН:

"Моя цель – послать чёткий сигнал, что мы все осознаем сложившуюся ситуацию, то, что случилось много лет назад, и что люди там до сих пор ежедневно чувствуют на себе последствия аварии, заболевают и вынуждены там жить", – объяснила участие в проектах Мария.

В 2011 году к 25-летию аварии в Чернобыле Шарапова на своей именной страничке в интернете запустила специальный раздел, посвящённый трагедии.

"Даже 25 лет спустя эта трагедия тревожит мой народ. Сегодня я хотела бы поблагодарить и вспомнить тех героев и их семьи, которые пожертвовали собой во время катастрофы, чтобы помочь людям. Я бы хотела сфокусироваться на будущем и дать надежду каждому в этом регионе, что они могут жить нормальной жизнью и мечтать о чем-то большом", – сказала теннисистка в видеообращении.

Видео: Речь Шараповой к 25-летию аварии в Чернобыле