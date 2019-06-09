Рафаэль Надаль в 12-й раз в карьере стал победителем "Ролан Гаррос"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 12-й раз в карьере стал победителем "Ролан Гаррос". В финальном поединке 33-летний надаль одолел австрийца Доминика Тима.
Поединок между теннисистами продолжался 3 часа и завершился победой Надаля со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. За это время испанец сделал семь брейков и два эйса, а 25-летний Тим дважды взял подачу соперника, совершил семь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Счёт в личных встречах стал 9:4 в пользу Надаля.
Интересно, что в прошлом году в финале "Ролан Гаррос" также сошлись Надаль и Тим. В 2018 году испанец также оказался сильнее.
Данный титул стал для Надаля 18-м на турнирах "Большого шлема" за карьеру. Кроме того победа на Открытом чемпионате Франции принесла испанцу 2,3 миллиона евро призовых, а также 2000 рейтинговых очков ATP.
18 Grand Slams.— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2019
12 Roland-Garros titles.
1 @RafaelNadal.#RG19 pic.twitter.com/gWXeqGCZGd
Напомним, что днём ранее лучшей среди женщин на "Ролан Гаррос" стала австралийка Эшли Барти, которая обыграла чешку Маркету Вондроушову.