Рафаэль Надаль в 12-й раз в карьере стал победителем "Ролан Гаррос"

Поединок между теннисистами продолжался 3 часа и завершился победой Надаля со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. За это время испанец сделал семь брейков и два эйса, а 25-летний Тим дважды взял подачу соперника, совершил семь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Счёт в личных встречах стал 9:4 в пользу Надаля.