Эффект Голунова? Чеченского правозащитника Оюба Титиева освободили по УДО

Контекст

В прошлом учитель физкультуры и тренер по боксу, 61-летний Оюб Титиев в правозащите без малого 20 лет: в 2001 году он пришел в "Мемориал", с 2009 года после похищения и убийства Натальи Эстемировой стал руководителем центра в Грозном.

Коллеги убеждены, что именно работа Оюба Титиева стала причиной его уголовного дела.

В 2017 году, например, Титиев занимался темой массового расстрела задержанных на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова.

Правозащитника задержали 9 января 2018 года, в его автомобиле обнаружили 180 граммов марихуаны. Он убежден, что наркотики ему подбросили.

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