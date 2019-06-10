Эффект Голунова? Чеченского правозащитника Оюба Титиева освободили по УДО

Городской суд Чечни удовлетворил ходатайство главы чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении (УДО). Решение вступит в силу через 10 дней.
Контекст
В прошлом учитель физкультуры и тренер по боксу, 61-летний Оюб Титиев в правозащите без малого 20 лет: в 2001 году он пришел в "Мемориал", с 2009 года после похищения и убийства Натальи Эстемировой стал руководителем центра в Грозном.
Коллеги убеждены, что именно работа Оюба Титиева стала причиной его уголовного дела.
В 2017 году, например, Титиев занимался темой массового расстрела задержанных на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова.
Правозащитника задержали 9 января 2018 года, в его автомобиле обнаружили 180 граммов марихуаны. Он убежден, что наркотики ему подбросили.
Правозащитник подал ходатайство об УДО в городской суд города Шали через своего адвоката Петра Заикина 21 мая.
В ходатайстве указано, что Титиев "не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему наказания, так как он осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина".
Адвокат Петр Заикин отметил, что, по его мнению, решение суда не связано с тем шумом, который сейчас поднялся в связи с делом Ивана Голунова.
"Я хочу подчеркнуть, что Москва достаточно далеко. Конечно, о событиях знают, но все-таки это никакого влияния, скажем так, именно на это дело не оказало", - заявил он в интервью "Радио Свободе".
В то же время председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов в интервью этому же изданию признал следующее:
"Будем считать, что за прошедшие полтора года и адвокаты Оюба, и коллеги Оюба, и другие журналисты и правозащитники сумели хорошо показать, что дело фальсифицировано.
Примерно так же, как фальсифицировано сейчас дело Ивана Голунова в Москве.
Просто стало неудобно уклониться от какого-то разрешения этого вопроса. Примерно, как с делом Ивана Голунова: гласность и солидарность.
Ну и, разумеется, невиновность моего коллеги и друга. Но "дело Голунова", если и повлияло на суд в Чечне, то это только был лишний удар по уже забитому гвоздю".