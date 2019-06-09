"Стыд и позор всей России". Дело журналиста Ивана Голунова: почему это важно?

Что случилось?

Российский журналист-расследователь Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Как утверждает следствие, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".

Сам журналист настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им журналистскими расследованиями.

"Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы", - сказал Голунов на заседании суда.

До "Медузы" Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, "Ведомостей", РБК и телеканала "Дождь". Специализация Ивана - расследования о коррупции. В "Медузе" Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок.

Как поддержали СМИ

"Медуза" инициировала невероятную поддержку своего сотрудника, оперативно сообщая, что происходит, и как руководство намерено за него бороться.

Как только стало известно о задержании Голунова, авторитетные российские и зарубежные издания заступились за журналиста.

Образовался своеобразный стихийный флешмоб не только в социальных сетях, но и на улицах - коллеги журналиста и неравнодушные люди выходили на одиночные пикеты в поддержку Ивана.

Сообщалось, что полиция задержала более 10 участников акций, в их числе оказались журналисты "Новой газеты" Илья Азар и Павел Каныгин, литературный критик Анна Наринская, Александр Поливанов из Sports.ru. Позднее их отпустили без составления протоколов.

Меткое заявление, почему арест Ивана Голунова касается всех, опубликовал Sports.ru, и совсем не важно, что это спортивное издание:

"Иван Голунов проводил множество расследований о коррупции в Москве и всей России.

Его арест – это не просто частная история одного журналиста. Это не что-то далекое, что не касается спортивного медиа. Это касается всех. Арест Ивана Голунова – это посягательство на возможность говорить правду.

Этот арест показывает, что в правовом поле можно использовать чисто силовые методы – закрыть рот тому, кто говорит что-то неприятное, и не учитывать никакие процедурные нормы при расследовании: у человека, которого обвиняют в сбыте наркотиков:

не взяли ни смывы с рук,

ни обрезы ногтевых пластин (что позволило бы проверить, был ли контакт с наркотиками);

МВД опубликовало фейковые фотографии с обысков в его квартире;

его били".

Латвийская ассоциация журналистов также присоединилась к призыву освободить задержанного в пятницу в России журналиста базирующегося в Риге интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Во вторник, 11 июня, пикет в его поддержку запланирован у здания посольства России в Риге.

Активная поддержка в СМИ, социальных сетях, на улице и у здания суда дала свой результат. Вечером 8 июня мерой пресечения Никулинский суд Москвы Голунову назначил домашний арест.

Около здания суда решения ожидали несколько сотен человек. Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков после решения суда выступил с заявлением: