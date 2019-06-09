"Стыд и позор всей России". Дело журналиста Ивана Голунова: почему это важно?

Уже несколько дней СМИ активно выступают в поддержку корреспондента "Медузы", журналиста - расследователя Ивана Голунова. TVNET следит за развитием событий и рассказывает, почему это дело действительно важно.
Что случилось?
Российский журналист-расследователь Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Как утверждает следствие, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".
Сам журналист настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им журналистскими расследованиями.
"Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы", - сказал Голунов на заседании суда.
До "Медузы" Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, "Ведомостей", РБК и телеканала "Дождь". Специализация Ивана - расследования о коррупции. В "Медузе" Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок.
Как поддержали СМИ
"Медуза" инициировала невероятную поддержку своего сотрудника, оперативно сообщая, что происходит, и как руководство намерено за него бороться.
Как только стало известно о задержании Голунова, авторитетные российские и зарубежные издания заступились за журналиста.
Образовался своеобразный стихийный флешмоб не только в социальных сетях, но и на улицах - коллеги журналиста и неравнодушные люди выходили на одиночные пикеты в поддержку Ивана.
Сообщалось, что полиция задержала более 10 участников акций, в их числе оказались журналисты "Новой газеты" Илья Азар и Павел Каныгин, литературный критик Анна Наринская, Александр Поливанов из Sports.ru. Позднее их отпустили без составления протоколов.
Меткое заявление, почему арест Ивана Голунова касается всех, опубликовал Sports.ru, и совсем не важно, что это спортивное издание:
"Иван Голунов проводил множество расследований о коррупции в Москве и всей России.
Его арест – это не просто частная история одного журналиста. Это не что-то далекое, что не касается спортивного медиа. Это касается всех. Арест Ивана Голунова – это посягательство на возможность говорить правду.
Этот арест показывает, что в правовом поле можно использовать чисто силовые методы – закрыть рот тому, кто говорит что-то неприятное, и не учитывать никакие процедурные нормы при расследовании: у человека, которого обвиняют в сбыте наркотиков:
- не взяли ни смывы с рук,
- ни обрезы ногтевых пластин (что позволило бы проверить, был ли контакт с наркотиками);
- МВД опубликовало фейковые фотографии с обысков в его квартире;
- его били".
Латвийская ассоциация журналистов также присоединилась к призыву освободить задержанного в пятницу в России журналиста базирующегося в Риге интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Во вторник, 11 июня, пикет в его поддержку запланирован у здания посольства России в Риге.
Активная поддержка в СМИ, социальных сетях, на улице и у здания суда дала свой результат. Вечером 8 июня мерой пресечения Никулинский суд Москвы Голунову назначил домашний арест.
Около здания суда решения ожидали несколько сотен человек. Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков после решения суда выступил с заявлением:
"Спасибо всем за поддержку. Мы считаем, что Иван Голунов отправлен под домашний арест (а не в изолятор) благодаря беспрецедентной кампании журналистской солидарности. По нынешним меркам то, что произошло - невероятно. И, безусловно, победа".
Как еще высказывались о ситуации вокруг Голунова
Владимир Познер потребовал освободить задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
"Арест Ивана Голунова - плевок в лицо всех журналистов России. Я не желаю, чтобы мне плевали в лицо", - сказал журналист.
Юрий Шевчук из группа ДДТ записал видеобращение со словами: "Свободу Ивану Голунову!"
Борис Гребенщиков также потребовал освободить задержанного корреспондента Голунова, отметив:
"Я хочу гордиться Россией. А то, что происходит сейчас, - это стыд и позор. И пока Ивана не освободят, это будет стыд и позор всей России", - сказал БГ.
Реакция Европы
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал главу МВД России Владимира Колокольцева лично разобраться в ситуации с задержанием Голунова и действиями сотрудников правоохранительных органов.
"Я очень обеспокоен и опечален поступающими из Москвы сообщениями о том, что журналист-расследователь Иван Голунов подвергся насилию и был избит сотрудниками полиции, находясь под стражей в отделении, — говорится в заявлении Ягланда на сайте Совета Европы. — Более того, тот факт, что обвинения против Голунова, по его словам, были сфабрикованы, вызывает еще большее подозрение в нынешней ситуации".
Насилие со стороны полиции в ходе следственных действий запрещено Европейской конвенцией о правах человека, участником которой является Россия, напомнил он.
Ягланд также призвал уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову ознакомиться с обстоятельствами задержания Голунова.
"Свобода выражения мнений и право на безопасность являются основополагающими в демократическом обществе, и правоохранительные органы также должны защищать эти ценности", - заявил Ягланд.
Сообщается, что защита Голунова подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на действия следствия после его задержания. Об этом на выходе из здания суда заявил адвокат Дмитрий Джулай.
Джулай напомнил, что между задержанием Голунова и решением суда о мере пресечения прошло более двух суток, отведенных законодательством — журналиста привезли в суд только 56 часов спустя. В течение почти полутора суток после задержания с ним проводились следственные действия, из-за которых ему не давали есть и спать.
"Больше суток он не спал, не ел, не пил, это было по сути настоящей пыткой. Будет подаваться жалоба в ЕСПЧ по третьей статье Конвенции [о защите прав человека и основных свобод]", - заявил Джулай.
Что сейчас?
По последней информации, адвокат Ольга Динзе направила заявление в Следственный комитет России о действиях полицейских, задержавших Ивана Голунова.
В документе, который опубликовал глава "Агоры" Павел Чиков, говорится, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении Голунова "было применено немотивированное физическое насилие", ему были причинены "телесные повреждения в области спины, головы и других частей тела".
Защитник требует провести проверку и в случае подтверждения изложенных фактов привлечь полицейских к уголовной ответственности по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
Помимо этого, редакция "Медузы" выступила с заявлением, пообещав закончить расследование своего сотрудника:
"Мы на 100 процентов уверены, что преследование Ивана Голунова связано с его журналистской работой. Чем больше проходит времени с момента его задержания, тем точнее мы понимаем, кто именно мог организовать силовую операцию против него.
На протяжении как минимум 13 последних месяцев Иван Голунов получал угрозы от героев еще не вышедшего текста. За пару часов до задержания Иван сдал этот текст своему редактору Алексею Ковалеву — вот такие они удачливые люди (оба).
Мы пока не можем рассказать, какой была тема материала, и назвать имена возможных организаторов преследования Голунова. Чтобы не навредить Ване - и самому расследованию, которое еще предстоит завершить.
Мы планируем привлечь к этой работе коллег из других российских изданий — и опубликовать этот текст на разных площадках, включая зарубежные медиа. Чем их будет больше, тем лучше. Но сперва придется хорошенько потрудиться.
Пожалуйста, давайте не будем останавливаться — до тех пор, пока с Ивана Голунова не снимут все обвинения".
"P.S. Что точно могу сказать - речь идет НЕ о московской мэрии", отметил главред "Медузы" Иван Колпаков.
Еще раз напомним, вечером 8 июня суд отправил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова под домашний арест на два месяца. Голунову запрещено пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами его дела.
Однако, статьи Ивана обладают высокой общественной значимостью, герои его текстов могут быть причастны к преследованию, поэтому "Медуза" открыла доступ к расследованиям Голунова, призвав СМИ их перепечатывать.
Русский TVNET отозвался на призыв, поставив некоторые тексты в поддержку Ивана Голунова:
Мы продолжим следить за развитием событий. Призываем всех не оставаться равнодушными!