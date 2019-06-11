Стоянович: В Словении после такого позора игроки бы не смогли выйти на улицу

Если бы в Словении какая-нибудь футбольная команда потерпела такое позорное поражение как сборная Латвии в понедельник, то футболисты ещё долго не смогли бы входить из дома, опасаясь реакции болельщиков, заявил тренер латвийской сборной Славиша Стоянович.
Напомним, что сборная Латвии в понедельник на стадионе "Даугава" потерпела разгромное поражение от Словении (0:5). Для латвийский футболистов это поражение стало четвёртым подряд в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Разница забитых и пропущенных мячей в данный момент выглядит 1:11. Стоит отметить, что единственный гол, который забила сборная Латвии, случился в матче против Северной Македонии. Правда, этот гол забили не наши футболисты, а македонцы в собственные ворота.
"Уважение к футболке сборной, чувство собственного достоинства и мотивация - вот качества, которыми должен обладать каждый футболист, выходящий в составе национальной команды. Что-то похожее в игроках латвийской сборной я видел только в матче против Польши. Словения наглядно продемонстрировала нам, как на поле должна выглядеть и действовать национальная сборная", - сказал Стоянович.
Тренер сборной также заявил, что его футболисты на поле допускали дурацкие и детские ошибки, которые и привели к разгрому. Стоянович считает, что сборной Латвии повезло, что после пятого забитого мяча соперники успокоились.
"Мы находимся в ситуации, когда придётся менять многие вещи. В ближайшие дни я встречусь с президентом Латвийской Федерации Футбола (ЛФФ) Каспаром Горкшем, чтобы честно и прямо ему высказать свои мысли на счёт будущей работы. Так не может продолжаться".
Стоянович также подчеркнул, что у футболистов "такой модели" нет будущего в этом виде спорта, если они будут продолжать действовать также легкомысленно и безответственно. Также тренер заявил, что часть ответственности берёт на себя, так как он выбирал состав во всех матчах.
"Матч против Словении был просто катастрофой. Да, они лучше, чем мы, но должно же быть какое-то самоуважение. Нельзя расстилать красную дорожку и говорить: идите и забивайте нам столько, сколько захотите. Мне стыдно", - сказал тренер.
"Мне не всё равно. Мы представляем страну, флаг. Мне не кажется, что для игроков это что-то значит. В Словении или в любой другой стране после такого позорного поражения футболисты не смогли появляться на улице. Здесь не так. Не знаю, что происходит. Возможно, они уже мыслями в отпуске. Всем всё равно, ждут чего-то от тренера и партнёров по команде, но не от самих себя", - раскритиковал отношение футболистов Стоянович.
Капитан сборной Латвии Каспар Дубра после поражения от Словении попросил прощения у болельщиков.
"У меня нет комментариев. Очень надеюсь, что это самая низкая точка латвийской команды. Я хотел извиниться перед всеми, кто смотрел эту игру. Нам не хватало дисциплины на поле. Каждому нужно привезти свою голову в порядок. Хочется перемотать время вперёд, чтобы реабилитироваться в следующих матчах", - сказал Дубра.
Напомним, что следующие матчи сборная Латвии проведёт 6 и 9 сентября. Сначала нас ждёт выездной матч против Австрии, а затем домашняя игра с Северной Македонией.