Усик о бое с Поветкиным: Это будет политическая грязь

Украинский боксёр Александр Усик, который ещё недавно был абсолютным чемпионом мира в первой весовой категории, заявил, что не хочет боксировать с россиянином Александром Поветкиным из-за политики.
Ранее в СМИ довольно часто появлялась информация о том, что Усик в ближайшее время мог бы выйти на ринг против российского боксёра Александра Поветкина, но сам украинец опроверг эти слухи.
"Промоутеры обсуждали бой с Поветкиным. Но мне кажется, все сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром. Будет грязь с обеих сторон – именно политическая, а не спортивная", - сказал Усик YouTube-каналу USYK17.
Сам Усик рассказал, что ему без разницы с кем боксировать и кого предложат промоутеры, с тем он и выйдет на ринг. Рассматривался вариант боя с Луисом Ортисом и Брайантом Дженнингзом, но по каким-то причинам об этих поединках договориться не удалось.
В интервью для YouTube-канала USYK17 украинец также прокомментировал бой между Энтони Джошуа и Энди Руисом, в котором мексиканец неожиданно одержал победу отправив британца в нокаут.
"Джошуа вел себя не так, как ведет себя обычно. У него была какая-то тревога. Говорили, что у него были какие-то проблемы в лагере - кто-то его в нокдаун или в нокаут отправил. Было видно, что он подавлен. Думаю, психологическая травма могла иметь место. Да и Руиса все недооценивали: "Ха-ха, пухляш". А у Энди с боксом все нормально, кстати".
Напомним, что 32-летний Усик за время своей профессиональной карьеры провёл 16 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.
Видео: Интервью Александра Усика