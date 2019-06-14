Усик о бое с Поветкиным: Это будет политическая грязь

"Джошуа вел себя не так, как ведет себя обычно. У него была какая-то тревога. Говорили, что у него были какие-то проблемы в лагере - кто-то его в нокдаун или в нокаут отправил. Было видно, что он подавлен. Думаю, психологическая травма могла иметь место. Да и Руиса все недооценивали: "Ха-ха, пухляш". А у Энди с боксом все нормально, кстати".