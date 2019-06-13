Чт, 13.06.2019
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УЕФА возбудил дело против Латвии из-за расизма на матче с Израилем

Матч сборных Латвии и Израиля.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Европейсккий футбольный союз (УЕФА) возбудил против Латвии дисциплинарное дело в связи с расистским поведением на минувшем матче Латвии и Израиля, который проходил в Риге в рамках отборочного цикла ЕВРО-2020. Об этом сообщает агентство LETA.

В минувшую пятницу латвийская сборная проиграла команде Израиля со счетом 0:3. 

УЕФА сообщает, что начала расследовать инцидент расистского поведения, произошедший во время матча. Более подробная информация не предоставляется. В зависимости от обстоятельств дела и вовлеченных лиц, за такое поведение может грозить матч или несколько матчей при пустых трибунах, штраф или дисквалификация вовлеченных в дело людей.

Дело будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарным и этическим комитетом УЕФА.

Это не первое расследование, начатое в связи с расистским поведением. В июне УЕФА возбудило дело и против Болгарии.

Галерея: матч Латвии и Израиля в рамках отборочного цикла ЕВРО-2020

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