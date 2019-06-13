УЕФА возбудил дело против Латвии из-за расизма на матче с Израилем

УЕФА сообщает, что начала расследовать инцидент расистского поведения, произошедший во время матча. Более подробная информация не предоставляется. В зависимости от обстоятельств дела и вовлеченных лиц, за такое поведение может грозить матч или несколько матчей при пустых трибунах, штраф или дисквалификация вовлеченных в дело людей.