УЕФА возбудил дело против Латвии из-за расизма на матче с Израилем

Европейсккий футбольный союз (УЕФА) возбудил против Латвии дисциплинарное дело в связи с расистским поведением на минувшем матче Латвии и Израиля, который проходил в Риге в рамках отборочного цикла ЕВРО-2020. Об этом сообщает агентство LETA.
В минувшую пятницу латвийская сборная проиграла команде Израиля со счетом 0:3.
УЕФА сообщает, что начала расследовать инцидент расистского поведения, произошедший во время матча. Более подробная информация не предоставляется. В зависимости от обстоятельств дела и вовлеченных лиц, за такое поведение может грозить матч или несколько матчей при пустых трибунах, штраф или дисквалификация вовлеченных в дело людей.
Дело будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарным и этическим комитетом УЕФА.
Это не первое расследование, начатое в связи с расистским поведением. В июне УЕФА возбудило дело и против Болгарии.
Галерея: матч Латвии и Израиля в рамках отборочного цикла ЕВРО-2020