Бриедис уже в третьем раунде отправил Гловацки в нокаут и вышел в финал

Латвийский боксёр Майрис Бриедис в третьем раунде отправил в нокаут поляка Кшиштофа Гловацки, завоевал чемпионский пояс WBO и вышел в финал второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии.
Бой начался под крики "Майрис, Майрис" и "Латвия, Латвия". Очень громкая поддержка была у латвийского боксёра, но и польские болельщики присутствовали на трибунах, которые иногда даже перекрикивали рижан.
Естественно, что в первых раундах никто не собирался рисковать и нестись вперёд, так как слишком много стояло на кону. В первом раунде Гловацки дважды удалось махнуть - сначала правым боковым, потом левым прямым, но оба раза по воздуху.
Во втором раунде сердце латвийских болельщиков замерло в тот момент, когда Бриедис после сигнала "стоп" от судьи, нанёс удар локтем в голову Гловацки. Была вероятность, что Майриса дисквалифицируют, но судья решил снять очки с латвийского боксёра.
Буквально сразу же Бриедису удалось отправить Гловацки в нокдаун и "вернуть" потерянные очки. Уже после гонга, который мало кто слышал из-за шума на трибунах, Бриедис во второй раз отправил поляка в нокдаун.
Третий раунд начался с таких же активных действий нашего боксёра, который сильным и точным ударом отправил Кшиштофа Гловацки в нокаут. На этот раз судья решил не продолжать бой. Победа Бриедиса!
👑 Congratulations @BriedisMairis on making the #WBSS Final!! 🔥 #BriedisGlowacki 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/lowumJTbB4— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) June 15, 2019
В финале второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии латвийский боксёр встретится с кубинцем Юньером Дортикосом, который победил американца Эндрю Табити. Место и дата проведения финала будут определены позже.
Галерея: Бриедис выходит в финал Всемирной боксёрской суперсерии
Для 34-летнего Майриса Бриедиса эта победа стала 26-й в 27-ми поединках. Единственное своё поражение латвийский боксёр потерпел в прошлом году от Александра Усика. В карьере Кшиштофа Гловацки это второе поражение. Первое поляк также потерпел от украинца.