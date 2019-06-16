Бриедис уже в третьем раунде отправил Гловацки в нокаут и вышел в финал

Бой начался под крики "Майрис, Майрис" и "Латвия, Латвия". Очень громкая поддержка была у латвийского боксёра, но и польские болельщики присутствовали на трибунах, которые иногда даже перекрикивали рижан.

Естественно, что в первых раундах никто не собирался рисковать и нестись вперёд, так как слишком много стояло на кону. В первом раунде Гловацки дважды удалось махнуть - сначала правым боковым, потом левым прямым, но оба раза по воздуху.

Во втором раунде сердце латвийских болельщиков замерло в тот момент, когда Бриедис после сигнала "стоп" от судьи, нанёс удар локтем в голову Гловацки. Была вероятность, что Майриса дисквалифицируют, но судья решил снять очки с латвийского боксёра.

Буквально сразу же Бриедису удалось отправить Гловацки в нокдаун и "вернуть" потерянные очки. Уже после гонга, который мало кто слышал из-за шума на трибунах, Бриедис во второй раз отправил поляка в нокдаун.

Третий раунд начался с таких же активных действий нашего боксёра, который сильным и точным ударом отправил Кшиштофа Гловацки в нокаут. На этот раз судья решил не продолжать бой. Победа Бриедиса!

В финале второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии латвийский боксёр встретится с кубинцем Юньером Дортикосом, который победил американца Эндрю Табити. Место и дата проведения финала будут определены позже.

Галерея: Бриедис выходит в финал Всемирной боксёрской суперсерии