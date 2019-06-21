Аманда Анисимова - будущее мирового тенниса и достойная замена Шараповой

Аманда Анисимова родилась в США. Её родители перебрались за океан ещё до рождения дочери в 1998 году. По словам главы семейства, в США они прилетели, чтобы обеспечить своему первому ребёнку, дочери Марии, лучшее будущее.

В 2001 году на свет появилась Аманда, которая с раннего детства влюбилась в теннис. Уже в 5-летнем возрасте она начала участвовать в соревнованиях.

Интересно, что кумиром Анисимовой является россиянка Мария Шарапова. Однажды она даже попросила в качестве подарка на Рождество постер с изображением любой теннисистки. Мечта Аманды - выйти против Шараповой на корт и победить.

Интересно, что первые заметки об Анисимовой появились 11 лет назад. Тогда издание Miami Herald писало о талантливой 7-летней девочке, которая может стать новой Шараповой.

"Есть масса родителей, которые заявляют, что их ребёнок особенный. Мы все знаем Курникову и Шарапову, но в то же время есть тысячи неизвестных имен, кто пытался, но не достиг успеха. Сейчас Аманда - ребёнок, и никто не может сказать, кем она будет, когда ей исполнится 16-17 лет", - говорил отец Аманды в 2008 году.

Как же скромничал Константин Анисимов тогда. Сейчас девушке 17 лет и давайте взглянем на мировой рейтинг WTA. Что мы видим? Анисимова - 26-е место, Шарапова - 86-е.

Конечно, это всего лишь рейтинг. Шарапова была и остаётся более титулованной теннисисткой, но, похоже, что у Марии появилась достойная замена. Сегодня сравнение с Марией уже не кажется таким несерьёзным.

Анисимова не собирается сбавлять обороты и планы на будущее у неё грандиозные. В 2017 году теннисистка стала финалисткой юниорского "Ролан Гаррос", а затем победила на юниорском US Open. Пришло время для побед на профессиональном уровне.

"Моя жизнь мало напоминает жизнь обычного 16-летнего подростка. Возможно, у многих есть свое мнение на этот счёт, но мне действительно нравится такой образ жизни. Я хочу стать номером один в мире и надеюсь однажды выиграть Большой шлем", - сказала Аманда.