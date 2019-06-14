Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, которая произошла 5 мая этого года, передает РИА "Новости".
В документе поминутно расписано, что происходило с самолетом, и каковы были действия экипажа.
Из отчета следует, что после того, как в SSJ-100 попала молния — на фюзеляже были найдены повреждения, которые характерны для следов от воздействия молнии. У лайнера отключился автопилот, а также нарушилась связь. В документе говорится, что замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна в предыдущем полете не было.
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Кроме этого подтвердилось то, что при приземлении воздушное судно совершило три касания о взлетно-посадочную полосу. К третьему касанию основные стойки шасси уже были частично сломаны, так как случился подлом главных опор шасси, последующее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром.
Как сообщается, отчет был принят 4 июня технической комиссией. Комиссия "наметила большой комплекс исследований и необходимых работ, в том числе с участием полномочных представителей государств, совместно участвующих в разработке и производстве данного типа самолета", говорится в публикации на сайте МАК.
Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший 5 мая рейс Москва - Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево спустя несколько минут после вылета. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.