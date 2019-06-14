Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

В документе поминутно расписано, что происходило с самолетом, и каковы были действия экипажа.

Из отчета следует, что после того, как в SSJ-100 попала молния — на фюзеляже были найдены повреждения, которые характерны для следов от воздействия молнии. У лайнера отключился автопилот, а также нарушилась связь. В документе говорится, что замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна в предыдущем полете не было.

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Кроме этого подтвердилось то, что при приземлении воздушное судно совершило три касания о взлетно-посадочную полосу. К третьему касанию основные стойки шасси уже были частично сломаны, так как случился подлом главных опор шасси, последующее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром.

Как сообщается, отчет был принят 4 июня технической комиссией. Комиссия "наметила большой комплекс исследований и необходимых работ, в том числе с участием полномочных представителей государств, совместно участвующих в разработке и производстве данного типа самолета", говорится в публикации на сайте МАК.