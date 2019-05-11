Многие из погибших пассажиров Superjet не успели даже расстегнуть ремни

Согласно словам собеседника агентства, у большинства пассажиров в хвостовой части лайнера, где и начался пожар, практически не было шансов выжить. Он также пояснил, что об этом говорит в том числе положение тел многих пассажиров, которых обнаружили в хвосте воздушного судна.

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"Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются", — сообщил источник. Он также сказал, что пассажиры хвостовой части, которые спаслись, ещё до остановки лайнера находились в его передней части.

Видео: В Шереметьево при посадке загорелся самолет