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Самые богатые владельцы спортивных команд - 2019. В топ-10 трое россиян

Роман Абрамович

ФОТО: TOBY MELVILLE/Reuters/Scanpix

Какое-то время назад мы рассказывали вам о самых высокооплачиваемых спортсменах мира по версии журнала Forbes. Пришло время заглянуть в кошелёк самых богатых владельцев спортсменов команд.

Лидером в этом списке стал промышленник из Индии Мукеш Амбани. Состояние 61-летнего бизнесмена оценивается в 50 миллиардов долларов. Амбани принадлежит индийский клуб "Мумбаи Индианс", который является одним из самых успешных в индийском крикете. За 2018 год состояние самого богатого человека Индии стало больше на 10 миллиардов долларов. Остаётся только поздравить.

Мукеш Амбани

ФОТО: B MATHUR/REUTERS/Scanpix

На втором месте расположился Стив Балмер из США (41,2 миллиарда долларов). В 2014 году американец за 2 миллиарда купил баскетбольную команду "Лос-Анджелес Клипперс", которая с тех пор принесла ему дополнительный доход. Теперь Балмер намерен построить новую арену в Инглвуде.

Российский предприниматель Алексей Мордашов, которому принадлежит 26% немецкой туристической компании TUI Group и бизнес в металлургии, является владельцем хоккейной команды "Северсталь". Состояние 53-летнего Мордашова оценивается в 20,5 миллиарда долларов и даёт ему третье место в этом рейтинге.

Алексей Мордашов

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

На четвёртом месте австриец Дитрих Матешиц. 74-летнему бизнесмену принадлежат футбольные команды "Нью-Йорк Ред Буллз", "РБ Лейпциг" и команда Формулы-1 "Ред Булл". Как вы уже наверно догадались - Матешиц является ключевой фигурой компании Red Bull GmbH.

Интересный факт - в 2017 году в мире было продано 6,3 млрд банок Red Bull. Состояние Матешица оценивается в 18,9 миллиарда долларов.

Хоккейный клуб "Сан-Хосе" принадлежит 75-летнему немцу Хассо Платтнеру (13,5 млрд). Когда Платтнер покупал команду, то признавал, что на хоккее много не заработаешь. Ошибался немецкий бизнесмен - сегодня "Сан-Хосе" является одной из самых стабильных франшиз в НХЛ.

Удачная трансферная компания и рост доходов от телетрансляция помогли футбольному клубу установить рекордные финансовые показатели в конце сезона-2017/2018. Владелец клуба россиянин Роман Абрамович является постоянным участником списка Forbes. Слухи о том, что российский миллиардер продаст клуб из Лондона появляются очень часто, но пока Роман Аркадьевич никуда уходить не собирается.

Роман Абрамович

ФОТО: AP/Scanpix

На седьмом месте расположился британец Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в 12,1 миллиарда долларов. С весны 2019 года ему принадлежит самая титулованная велокоманда последнего десятилетия Team Sky. Поговаривают, что Рэтклифф заинтересован также в покупке "Челси" у Абрамовича, но его смущает цена за лондонский клуб - 2,5 миллиарда фунтов.

Дэвид Теппер является главным новичком в этом рейтинге. 61-летний предприниматель является самым богатым человеком в американском футболе и с мая 2018 года владеет командой "Каролина Пантерс". Состояние Теппера оценивается в 11,6 миллиарда долларов.

Футбол, который в США называют соккер, появился за океаном во многом благодаря Филипу Аншутцу, который на заре проекта под названием соккер-лига (MLS) создавал команды, строил стадионы, вкладывался в развитие и привозил в США европейских звёзд.

Аншутцу принадлежит футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлэкси" и хоккейный "Лос-Анджелес Кингз". Благодаря финансовой успешности "Гэлэкси", клуб может позволить себе платить 1,5 миллиона долларов за сезон шведу Златану Ибрагимовичу.

Замыкает десятку самых богатых владельцев спортивных команд ещё один россиянин - Михаил Прохоров, которому принадлежит баскетбольный клуб из Нью-Йорка "Бруклин Нетс". Состояние 51-летнего бизнесмена оценивается в 9,8 миллиарда долларов.

Михаил Прохоров

ФОТО: TASS/Scanpix

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