TVNET продолжает знакомить вас с футболистами, которые защищают цвета сборной Латвии. Наш сегодняшний гость - новоиспечённый полузащитник клуба RFS Андрей Цыганик.

Андрей Цыганик

Дата рождения: 12.04.1997

12.04.1997 Позиция: Полузащитник

Полузащитник Матчи/голы за сборную: 6/0

6/0 Клуб: RFS

Блиц-интервью. 20 вопросов Андрею Цыганику

С чего всё начиналось?

Имя Андрея Цыганика в латвийских СМИ прозвучало громко, когда стало известно, что юный футболист своим талантом добился переезда в Германию, где начал тренироваться в системе леверкузенского «Байера».

Путь Андрея в большой футбол, конечно, начался задолго до этого. Цыганик вспоминает, что в детстве он вместе с папой, мамой и бабушкой жил в трёхкомнатной квартире в Пурвциемсе и бабушка водила его играть в футбол на стадион. Андрей бил, а бабушка стояла на воротах. Мяч - был любимой игрушкой в детстве Андрея, поэтому когда перед родителями встал вопрос - в какую спортивную секцию отдать ребёнка? Ответ был очевиден.

«Мы переехали в новую квартиру рядом с рижской средней школой Сергея Жолтока и узнали, что поблизости открывается новая футбольная школа. Мне было 4 года и тренер не очень хотел меня брать, но мама уговорила его посмотреть на меня и принять решение после тренировки. Так я попал в футбольную школу Геннадия Шитика», - вспоминает Андрей.

Андрей Цыганик ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вспоминая то время, Андрей рассказывает, что недалеко от его дома был стадион без травы - земля и камни. Но это не мешало молодёжи устанавливать ворота, натягивать сетку и наслаждаться игрой в футбол.

«Постоянно был какой-то движ. Играли двор на двор. Людей было много. Гол забили - смена. Водичку заранее подготавливали и она рядом лежала. Сейчас смотришь - пустые дворы, ворота стоят такие же, как и раньше стояли. На тех местах где мы играли начинает трава цвести», - вспоминает Андрей.

Позднее Циганик перешёл в рижское «Сконто», которое предоставляло больше перспектив для дальнейшего развития. Андрей играл в юношеских командах и тренировался с дублёрами. Тренером столичной команды тогда был грузинский специалист Тамаз Пертия, который и подтянул Цыганика к главной команде, где он стал самым молодым игроком. Правда, дебютировать в основном составе «Сконто» так и не получилось.

«Они тренировались три раза в день и я понял, что это не моё. Мне ведь в школу нужно было ходить!», - рассказывает Андрей.

Многие из футболистов сборной Латвии, которые приходили к нам на интервью в рамках проекта #11vilki, с большим уважением вспоминали работу под руководством Пертии. Цыганик не стал исключением.

«Хороший тренер! У него офигенные тренировки были. Он смотрел голландский футбол и мы очень много с мячом играли. У нас не было беготни какой-то, как у некоторых тренеров - пошли в лес и побежали. Как тренер Пертия не вызывает никаких вопросов. Я думаю, что Высшая Лига Латвии - это не его предел», - считает футболист.

Тамаз Пертия ФОТО: Jānis Līgats/VALMIERA GLASS VIA Futbols

О сложностях жизни в Германии в 16 лет

В 2012 году в столице Латвии проходил футбольный турнир Riga Cup, на который в поисках юных талантов приехали скауты из сильных европейских чемпионатов. Цыганик был капитаном своей команды и играл с ребятами на год старше. Его заметили и в апреле Андрей отправился на просмотр в немецкий «Хоффенхайм», а в декабре - в Леверкузен. Там он пробыл три дня и весной 2013 года подписал контракт с «Байером». Андрею оставалось закончить 9-й класс, отгулять выпускной и уже после Лиго отправиться покорять Германию.

Ещё в Латвии родители Андрея говорили ему, что нужно учить немецкий язык, но, как признаётся сам игрок, в 16 лет не особо слушаешь родителей. Тем не менее, Андрей до отъезда в Германию занимался в Риге с репетитором.

Первый год в Германии Андрей вспоминает как самый сложный. Начались травмы, которые не позволили в полной мере показать свой потенциал, затем произошла смена тренера, который начал меньше доверять латвийскому футболисту.

Возвращаясь к теме языка, то уже в Германии клуб позаботился о том, чтобы у игрока был репетитор, с которым Андрей занимался по 4-5 часов в день 4 раза в неделю.

«Учительница была очень красивая из Молдавии, поэтому была мотивация, чтобы учить язык», - шутит Андрей.

Три месяца спустя Андрей уже давал первые интервью на немецком языке. Первый год в Германии Андрей посещал интернациональный класс, в котором учились ребята из Индии, Ирака, Ирана, Сирии и Африки. Затем Цыганик перешёл в самый обычный класс, где учились немцы. Сейчас Андрей идеально пишет, читает и разговаривает на немецком.

«На уроках мы переводили и слушали разные песни, разговаривали, в кино ходили. Когда ты в Германии и с тобой разговаривают только на немецком, то быстро впитываешь информацию», - рассказывает Андрей.

Циганик подписал с «Байером» персональный контракт, поэтому за всё платила команда. Даже за перелёт в Германию родители Андрея не заплатили ни копейки.

«У многих клубов в Бундеслиге есть интернаты, а в Леверкузене специализируются на семьях, которые предоставляют большой дом. Мы втроём жили на третьем этаже, там были три комнаты и одна большая душевая», - вспоминает Андрей, который прожил в этой семье четыре года.

Когда Андрей оказался в Германии, то первое, что ему бросилось в глаза - это немецкий менталитет и порядок, о котором мы так много слышали здесь на уровне стереотипов.

«Там люди сортируют мусор, ухаживают, бутылку из под йогурта перед тем как выбросить сначала моют. Но ещё я заметил, что люди в лицо улыбаются, а за спиной чуть-чуть другие. Немцы они своеобразные», - рассказывает Цыганик.

Андрей признаётся, что в Германии скучал по друзьям, с которыми в Латвии проводил свободное время. Правда, началось это не сразу. В начале, признаётся футболист, была эйфория от того, что он оказался в Германии, стал ответственным и взрослым. Мыслей о том, чтобы всё бросить и вернуться домой - не было никогда.

«Мне всегда нравилось и я знал, что не у каждого парня есть такой шанс. К сожалению, получилось так, как получилось».

Первый год в Германии Андрей лечил травмы, во второй - стало чуть полегче, но доверие со стороны тренерского штаба было утрачено. В основной команде «Байера» не очень-то рассчитывали на помощь латвийского футболиста. Хотя Андрей, конечно же, ждал, когда у него появится возможность дебютировать в Бундеслиге.

Последовала аренда в «Викторию Кёльн», где футболист снова столкнулся с травмой из-за которой провёл всего три матча. Затем пути Цыганика и «Байера» разошлись окончательно. Андрей не хотел возвращаться в команду, в которой на него не рассчитывают, поэтому перебрался во вторую команду «Шальке», которая выступала в пятом по силе немецком дивизионе.

Шаг вперёд: Из Германии в Голландию

Летом 2018 года стало известно, что Цыганик перебрался в Голландию, где подписал контракт с клубом «Камбуур» из Первой Лиги (второй по силе дивизион).

«Когда я оказался в Пятой Лиге Германии, то подумал, что походу что-то не то с моей карьерой и жизнью. Нужно было что-то менять. Если сравнивать с последними двумя годами в Германии, то Голландия - это точно шаг вперёд», - рассказал Цыганик.

Город Леуварден, в котором базируется «Камбуур» - это маленькая копия Амстердама. Красивый, маленький, уютный. Леуварден и Гронинген, который находится рядом, это студенческие города, поэтому с ночной жизнью там всё в порядке даже на рабочей неделе. Правда, это было не очень интересно Цыганику.

Андрей Цыганик (слева) в составе «Камбуура» ФОТО: SIPA/Scanpix

«Я вообще сам по себе одиночка. Мне не особо нужно это движение. Как-то я к этому уже привык. Раньше было классно с ребятами, а сейчас больше дома сижу, читаю и больше ничего не делаю», - говорит футболист.

Кстати, если возвращаться к стереотипам, то Германия у многих ассоциируется с пивом, а Голландия - с травкой. В жизни спортсменов, конечно, обе этих шалости встречаются крайне редко.

«Не все немцы любят пиво, но многие немцы любят что-то покрепче. Футболистов, которые балуются я тоже встречал», - отметил футболист.

Долгожданный вызов в сборную

После переезда в Голландию Андрей наконец-то дождался вызова в национальную сборную Латвии. Дебют Цыганика в футболке латвийской команды состоялся 13 октября 2018 года против Казахстана. Тогда командой ещё руководил финский специалист Миксу Паателайнен.

«Я понял, что все мои проблемы наконец-то закончились. Я долго ждал этого дебюта и надеялся на вызов, но наши местные тренера не вызывали, а Миксу взял и вызвал и дал шанс выйти на поле. Я ему за это очень благодарен и он об этом знает», - говорит Цыганик.

Андрей Цыганик ФОТО: Reuters/LETA

Не потерял доверия Цыганик и у нового главного тренера сборной Славиши Стояновича, который вызывал молодого игрока на все матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. На данный момент Цыганик сыграл за сборную 6 матчей, но пока не открыл счёт голам.

«У Миксу и Славиши разная философия. Из похожего - это подход тренера к футболистам. Тренер полностью доверяет, находится за футболистами и хочет создавать коллектив с положительной атмосферой внутри. Мне оба тренера нравятся и я обоим симпатизирую», - говорит Андрей.

Теперь в сборной два игрока с идеальным немецким

Не могли мы не задать вопрос и о другом игроке сборной Латвии, которому не чужд немецкий футбол. Речь идёт о Даниэле Онтужансе, который в мае этого года получил свой первый вызов в национальную команду.

Даниэль Онтужанс ФОТО: Latvijas Futbola federācija

Онтужансу всего 19 лет и он занимается в системе мюнхенской "Баварии" с 10-летнего возраста. Онтужанс вызывался в сборную Германии U-16, но сам игрок выразил желание играть за сборную Латвии.

«Мы слышали друг о друге перед вызовом в сборную, но знакомы не были. Было здорово с ним познакомиться, пообщаться. Я когда увидел, что его тоже вызвали, то сразу написал ему на немецком: поздравляю с вызовом, много о тебе слышал, посмотрим, что ты можешь в деле. Он посмеялся», - рассказывает Андрей.

Цыганик отмечает, что многим футболистам сложно понять немецкую методику футбола. Что касается адаптации в коллективе, то большинство игроков знает друг друга по играм в чемпионате Латвии, поэтому им проще вжиться в коллектив.

«Даниэль уже долго играет в Германии и он много видит, анализирует, двигается. Я это вижу со стороны. Где-то, конечно, ещё чуть-чуть боится, потому что для него это тоже событие - вызов в сборную. Он показал себя очень хорошо, мне это очень нравится», - сказал Цыганик.

Кстати, когда Онтужанс приехал в Латвию на сборы с национальной командой, то молодого футболиста пригласили на интервью к Анатолию Крейпансу, где мэтр латвийской спортивной журналистики демонстрировал свои навыки в общении на немецком языке. Зачем он это делал - останется загадкой, ведь Онтужанс, по словам Цыганика, прекрасно говорит по-русски и понимает латышский язык.

Возвращение в Латвию

В марте 2019 года стало известно, что «Камбуур» планирует провести чистку состава и в межсезонье не будут продлены контракты как минимум с десятью футболистами. 22-летний Цыганик оказался в их числе.

На момент записи интервью было неизвестно, где продолжит карьеру футболист. Сам Андрей говорил, что находится в ожидании и у него есть несколько предложений.

23 июня официальный сайт латвийского клуба РФШ объявил о том, что Цыганик продолжит карьеру в столице Латвии. Остаётся пожелать Андрею удачи. Будем следить за его игрой уже на родине.