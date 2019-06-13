Тамаз Пертия - один из самых ярких тренеров в чемпионате Латвии по футболу. В 1997 году грузинский футболист перебрался в рижское "Сконто", затем поиграл в Вентспилсе и Даугавпилсе, а после завершения карьеры игрока стал тренером. В эксклюзивном интервью для TVNET Пертия рассказал о том, что его раздражает в латвийском футболе, о мечте возглавить национальную сборную, об отношении к приезжим в Латвии, о своём друге детства, который стал мэром Тбилиси, а также о лучших ресторанах Риги.

О чудесах в исполнении "Валмиеры"

В данный момент Пертия возглавляет футбольный клуб "Валмиера", который после 14-ти туров занимает четвёртое место в чемпионате Латвии. Ещё полгода назад мало кто мог представить, что "Валмиера" будет так высоко и преподнесёт несколько громких сюрпризов уже на старте чемпионата.

Всё дело в том, что в прошлом сезоне "Валмиера" заняла последнее место в турнирной таблице и на протяжении всего сезона была "поставщиком очков" практически для всех команд "Вирслиги". Затем в команду пришёл Пертия и всё изменилось.

Тамаз Пертия ФОТО: Jānis Līgats/VALMIERA GLASS VIA Futbols

"Лично для меня удивления в этом нет. Когда перед началом сезона мы поехали на сборы, то я увидел, что эти ребята могут играть в футбол. Самое интересное, что мы ещё ничего такого не сделали и ничего не добились. Мы только начали. Ребята только почувствовали вкус победы", - говорит Тамаз Пертия.

Ни одна футбольная команда не застрахована от кризиса. За примером далеко ходить не нужно. Практически на протяжении всего прошлого сезона в чемпионате Латвии лидировал РФШ, но затем команда "дала сбой" и упустила чемпионство, которое в итоге досталось их прямому конкуренту - "Риге".

"Конечно, мы тоже боимся кризиса. Это грозит любой команде и нам в том числе. Но я считаю, что знающие и подготовленные люди выходят из этого кризиса. Главное, чтобы не было паники, чтобы руководство всё понимало, не впадало бы в крайности, меняя всё с ног до головы", - считает грузинский специалист.

По словам Пертии, перед началом чемпионата задачей "Валмиеры" было - не вылететь из Высшей Лиги. Сейчас, когда клуб демонстрирует хорошую игру и набирает очки, наверно, у руководства клуба более амбициозные цели, считает Пертия.

"Меня очень радует руководство клуба, которое очень быстро вошло в этот "режим побед". Мы собираемся усиливаться, у нас будет серьёзное финансирование. В ближайшее время мы будем перезаключать контракты с игроками, которые нам будут нужны в будущем. И думаю, что потихоньку "Валмиера" начнёт двигаться в большой футбол. До этого мы просто поднялись на одну ступеньку, чтобы показать - возьмите клуб, мы можем играть в футбол".

Что и кто раздражает в чемпионате Латвии?

Несмотря на то, что команда Пертии играет хорошо, чемпионат тоже выровнялся и уже нет откровенно слабых команд, которые выступают в роли "мальчиков для битья", у грузинского специалиста есть претензии к чемпионату страны. Главным образом они касаются организации.

"Это болезненная тема. Посмотрите, в каких раздевалках нам приходится переодеваться. Посмотрите, где играет "Метта". Это катастрофа! Там же калечатся дети и взрослые. Надо постелить газон. Это не стоит дорого для Федерации. А они только между собой воюют, спорят, ругаются, фотографии делают, кто где сидит, кто с кем пьёт кофе. Это не футбол. Это политика", - негодует Пертия.

Тамаз Пертия ФОТО: Jānis Līgats/VALMIERA GLASS VIA Futbols

Помимо состояния полей и раздевалок, Пертию раздражает слишком маленькая реклама чемпионата Латвии, а также инфраструктура. По мнению тренера "Валмиеры", в Латвии ничего не строится, а единственный спортивный манеж был построен ещё во времена экс-президента ЛФФ Гунтиса Индриксона.

"Конкретные люди раздражают, которые присосались к футболу и строят из себя каких-то знатоков. На самом деле они ничего из себя не представляют. Фамилии называть не буду. Вот, что сейчас происходит в футболе? Ничего не происходит. Во время Гунтиса построили стадион, построили манеж, сборная вышла на чемпионат Европы, "Сконто" играл с "Барселоной", "Челси". Все приезжали. После того, как он ушёл, что-то произошло хорошего?", - возмущается Пертия.

Об игроках "Валмиеры" в сборной и лучших футболистах Латвии

Перед отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года тренер латвийской сборной Славиша Стоянович объявил состав, который должен был сыграть против Израиля и Словении. В этом списке не оказалось ни одного игрока "Валмиеры", которая провела блестящую весну в чемпионате. По мнению Пертии, его футболистов обязаны были включить в расширенный список сборной, чтобы обрадовать их и дать им шанс.

"Для основного состава, наверно, ребята ещё не готовы. Пунцулс мог бы быть в сборной, Эрглис в этом году хорошо играет, наш вратарь Лазарев и Краутманис - очень сильно выглядят. Это те ребята, которых можно было бы включить в расширенный список", - считает Пертия.

Эрик Пунцулс (в центре) ФОТО: Jānis Līgats/VALMIERA GLASS VIA Futbols (Facebook)

Мы попросили Пертию назвать лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего чемпионата Латвии. Сделать это было непросто, так как по словам тренера, в командах "Вирслиги" всё решают легионеры и даже в десятке лучших бомбардиров чемпионата практически нет футболистов с латвийским паспортом. Тем не менее, Пертия сделал свой выбор:

Вратарь - Владислав Лазарев ("Валмиера")

Защитник - Виталий Ягодинский (РФШ)

Полузащитник - Мартиньш Кигурс ("Лиепая")

Нападающий - Артур Карашаускс ("Рига")

О мечте поработать со сборной Латвии

Тамаз Пертия не скрывает, что на сегодняшний день его главная мечта - тренировать сборную Латвии. "Я провёл 20 лет в чемпионате Латвии, знаю всех игроков и считаю, что я готов к этому", - сказал грузинский специалист.

Пертия также говорит, что о его назначении велись конкретные разговоры с руководством Латвийской Федерации Футбола (ЛФФ) и лично с президентом Каспаром Горкшем.

"Хотите, я вам честно скажу? То, что я поехал в Валмиеру - это с подачи Горкша, который сказал мне - иди работай в "Валмиеру" и тогда помощником в сборной будешь точно. Помощником - это не значит, что я бы фишки расставлял. Идея была такая, что мы были бы вдвоём, я бы помог с игроками, тактикой, построением... К сожалению, этого не случилось. Честно говоря, я расстроен. Я считаю, что если мужчина что-то говорит - он должен это делать", - отметил Пертия.

Игроки "Лиепаи" празднуют победу в Кубке Латвии-2017 ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Пертия также отмечает, что 70% игроков, которые сегодня представлены в сборной, прошли через его систему в "Сконто" и "Лиепае". Неназначение на пост главного тренера сборной Пертия связывает со своим характером и наглостью открыто заявлять о своём желании руководить национальной командой.

"Бог видит, что я желаю сборной только хорошего. Чтобы никто не думал, что я тут сижу и колдую, чтобы они проиграли. Ни в коем случае. В национальной сборной практически все игроки - это мои хорошие друзья. Коллегу Стояновича я уважаю как тренера, но мы по-другому видим футбол", - заявляет тренер "Валмиеры".

Тамаз Пертия и Славиша Стоянович ФОТО: Evija Trifanova/LETA

О предложениях из других стран и переломном моменте, когда футбол ушёл на второй план

Тамаз в Латвии уже больше 20-ти лет. За это время, конечно, поступали предложения поработать и за пределами нашей страны. Одним из самых переломных моментов в своей карьере Пертия считает 2016 год.

"Мне поступило предложение от казахского клуба и я уже готов был согласиться, но в тот момент у меня умерла мама. Для меня это был огромный удар. Я единственный ребёнок в семье и у нас были какие-то сумасшедшие отношения с ней. Из-за этого я отказался от предложения. У меня не было сил для футбола. Были страшные переживания, я решил отдохнуть, заняться отцом, которому было тяжело, стал чаще прилетать в Тбилиси", - вспоминает Пертия.

После этого у тренера было ещё несколько предложений, но он решил остаться в Латвии. На вопрос, где бы вы хотели поработать? Пертия отвечает, что это безусловно были бы русскоязычные страны.

Тамаз Пертия ФОТО: Jānis Līgats/VALMIERA GLASS VIA Futbols

"Мой английский не такой сильный и те эмоции, которые я могу передать - я передаю по-русски. Даже когда грузинские журналисты мне звонят, то я начинаю буксовать. По-грузински я хорошо разговариваю, но то что касается футбола, то мне намного комфортнее разговаривать по-русски. Поэтому я бы хотел поработать в таких странах как Россия, Украина, Беларусь. Мне там было бы легче, я там играл, мне знаком этот менталитет".

Интересно, что в Грузии Пертия пока себя не видит. "Мой друг президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили часто меня спрашивает - может в грузинские клубы? А я отвечаю - только если это будут "Динамо" (Тбилиси) или сборная Грузии", - улыбаясь рассказывает Пертия.

За кого болеет Тамаз, когда Латвия играет с Грузией?

Несмотря на то, что Пертия живёт в Латвии больше 20 лет, он продолжает следить за чемпионатом родной Грузии. По мнению 44-летнего специалиста, латвийское первенство ничем не уступает грузинскому, а, возможно, даже превосходит. Пертия считает, что латвийскому чемпионату свойственны такие качества как дерзость, настырность, неуступчивость и в целом по выносливости и самоотдаче "Вирслига" сильнее первенства Грузии, но если рассматривать игроков по отдельности, то в Грузии игроки более техничные.

ФОТО: Jānis Līgats/VALMIERA GLASS VIA Futbols

"В команде из "Вентспилса" есть бразилец Жо Сантос, который пришёл из молдавского "Шерифа". В Молдавии он был лучшим игроком чемпионата, а здесь почему-то так, что приезжают игроки и не выделяются на фоне остальных. Вообще это интересный вопрос и интересно, как латвийские команды сыграли бы с грузинскими".

Мы не могли не спросить Тамаза за кого он болеет, когда Латвия играет с Грузией. Конечно, нам хотелось услышать, что за нас, но грузинский специалист ответил честно:

"Конечно, за Грузию. Это было бы глупо, если бы я сказал, что болею за Латвию. Я всегда говорю, что Латвия - это моя вторая родина, Рига - мой любимый город после Тбилиси".

22 года назад Пертию в Латвии приняли как родного. Сегодня люди стали грубее

В Ригу Пертия приехал в 1997 году и, как сам признаётся, не подозревал, что останется здесь так надолго. В Латвии ему понравилось практически сразу и во многом это случилось благодаря отношению остальных футболистов к нему.

"Когда мы приехали в Вентспилс, то мы уже на пятый день были как свои. Лапса, Лукашевич, Жижманов - это местные, которые приняли нас как братьев. Потом были "сконтовские ребята", с которыми мы до сих пор дружим - Пахарь, Астафьев, Стёпа, Вова Бабичев, Саша Колинько. Подружились. Очень хорошие вещи тогда происходили. Сейчас по-другому. За столько лет, настолько всё поменялось! Люди стали намного грубее", - считает Пертия.

ФОТО: Jānis Līgats/VALMIERA GLASS VIA Futbols

Тамаз Пертия рассказывает, что сейчас легионеры, которые приезжают в Латвию сталкиваются с тем, что местные их не хотят принимать. Поэтому он всегда разговаривает со своими игроками, чтобы они приняли приезжих как своих - только тогда будет команда, только тогда будет коллектив.

Особое место в жизни Тамаза Пертии занимает и второй по величине город Латвии - Даугавпилс. Грузинский специалист не скрывает, что испытывает огромную благодарность этому городу.

"Во-первых, я там познакомился с Романом Григорчуком, который меня многому научил. Во-вторых, этот город дал мне возможность стать тренером. В-третьих, я там познакомился со своей женой. У меня там пол города друзей. У меня до сих пор там есть квартира. В любой момент я могу туда приехать. Мне очень приятен этот город", - не скупится на комплименты Пертия.

Роман Григорчук ФОТО: Gatis Dieziņš

Кстати, что касается Григорчука, то у них с Пертией до сих пор очень хорошие отношения, правда, общаться часто не получается. В данный момент Григорчук является главным тренером казахского клуба "Астана". Одно время ходили слухи о том, что кандидатуру Григорчука рассматривали в качестве тренера сборной Латвии. Пертия подтвердил эти слухи.

"Да, рассматривали. Но у Григорчука сегодня чуть-чуть другой уровень, чем тренировать сборную Латвии. Не исключено, что рано или поздно он возглавит сборную Украины", - считает Тамаз Пертия.

Сегодня Тамаз живёт в Валмиере, а его семья в Риге. Тренер должен находиться рядом с командой, контролировать весь процесс тренировок и самих игроков. Ездить туда-сюда - не лучший вариант, так как это отнимает много сил. В столице Пертия находится только в выходной после игры.

О незнании латышского языка

Как признаётся грузинский специалист, за 20 лет он так и не выучил латышский язык, что является огромным минусом для него. В последние годы Пертия работал в городах, где больше говорят по-латышски, поэтому на уровне понимания языковые навыки стали лучше, но они по-прежнему далеки от идеала.

Кстати, все трое детей Пертии родились в Латвии, являются гражданами этой страны и говорят по-латышски. Старшая дочка Наталья считает Грузию своим домом, она там часто бывает, знает 5 языков (грузинский, русский, латышский, английский и французский) и сейчас будет учиться в Лондоне.

"То что папа не мог - она смогла! А средняя и маленький говорят, что они грузин и грузинка, но они обосновались здесь, у них другой менталитет и я это вижу", - говорит Пертия.

Каха Каладзе - друг детства, звезда "Милана" и мэр Тбилиси

Одним из друзей детства Пертии является бывший игрок "Милана" и сборной Грузии Каха Каладзе, который сегодня занимает кресло мэра города Тбилиси. Высокий статус не позволяет друзьям общаться так, как прежде, но, как отмечает Тамаз - если грузины дружат, то это навсегда.

Что касается политической деятельности Каладзе, то Пертия оценивает её очень высоко, отмечая, что столица Грузии преобразилась и в городе постоянно появляются новые объекты.

"Боже мой, он столько всего сделал для города. Тбилиси не узнать. Это я не по дружбе говорю. Часть построил Саакашвили, часть построил Каладзе. Хотя они политические противники".

Каха Каладзе ФОТО: VANO SHLAMOV/AFP/Scanpix

Есть, конечно, и у Пертии противники, которые есть у любого известного человека. Тамаз вспомнил историю, как в бытность тренером "Сконто" клуб покинуло 14 игроков, но команда всё равно выигрывала и боролась за высокие места.

"Когда мы начали выигрывать знаете что сказали? Что у Пертии очень богатый папа, который приезжал сюда, договаривался, покупал у всех команд, чтобы сыну сделать рекламу. Я когда это прочитал, то два часа смеялся. Я папе говорю - пап, а у тебя оказывается большие деньги, а я и не в курсе", - вспоминает с улыбкой Тамаз.

Лучшие рестораны Латвии по мнению Тамаза Пертии

Те, кто подписан на Тамаза Пертию в Instagram заметили, что грузинский специалист большой любитель ресторанов, кафе и езды на своём автомобиле. Мы не могли не поинтересоваться у Тамаза, какие рестораны Латвии он считает лучшими.

"Я очень люблю Rossini и Monterosso, который находится в Старой Риге. Если я в столице, то нет вариантов, чтобы я туда не пошёл. В Юрмале мне нравится 36. līnija, а что касается грузинской кухни, то я люблю ресторан Halipapa. Там очень по-грузински и когда я чувствую, что соскучился, то отправляюсь туда. Правда, в последнее время я с осторожностью отношусь к еде в связи с возрастом. Хлеб - нет. Но иногда позволяю себе хинкали и аджарские хачапури", - рассказал Пертия.

Пертия признаётся, что можно его встретить и в McDonald’s, но это связано с детьми. Правда, такие походы происходят не чаще, чем раз в месяц.

По словам футбольного специалиста в Риге полно мест, куда можно сходить. Сам он очень любит проводить время в кафе и на улице, потому что футбольные идеи чаще всего приходят именно в таких местах. Пертия называет себя "недомашним", потому что в течении дня ему нравится проводить время в городе, встречаться с людьми, общаться, а вечером быть дома с супругой и детьми.