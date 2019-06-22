"В России мало говорят о сексе": Мингалимова о закрытии "Нежного редактора", интиме и работе с Дудем
Ведущая программы "Нежный редактор" Татьяна Мингалимова стала героиней шоу "Пятница с Региной". Девушка откровенно рассказала Регине Тодоренко, почему решила поменять формат и заговорила о сексе. Кроме того, что для нее значит Юрий Дудь и как это - работать с одним из известнейших интервьюеров современности.
Татьяна рассказала, что она старается сейчас изменить формат. Со временем она хочет перейти от интервью к программе об интимных отношениях и сексе.
"В России мало говорят о сексе, но при этом есть спрос... ", - призналась она.
Ведущая отметила, что она не может полноценно раскрыться в "Нежном редакторе".
"Постепенно, я наверное уйду от этого формата и ли сделаю новый. Я подыхаю в этом формате. Я как "умирающий лебедь", - сказала она.
После первого выпуска Мингалимова получила много сообщений, в которых женщины благодарили за то, что ведущая подняла эту тему. Девушки наконец-то смогли поговорить со своими парнями.
Что касается работы с Юрией Дудем. Татьяна призналась, что была настоящей фанаткой звезды YouTube.
"Я восхищалась тем, какие он интервью делает. Еще на "Спорте". Я хотела, чтобы проект "вДудь" стал суперкрутым. Я была готова (как я это могу, как я это умею) вкладываться, помогать и что-то придумывать...
Сейчас, спустя два года, я понимаю, что этот проект уже встал на рельсы, а "Нежный редактор" без меня не справится", - пояснила Мингалимова.
Девушка рассказала, что однажды ее даже назвали "подстилкой Дудя", но она только с этого посмеялась.
Татьяна отметила, что преимущественно негативные комментарии не порождают комплексы. Тем не менее, она считает, что лучше не обращать внимание на комментарии, это в итоге сдерживает и интервью получается вялым.
Мингалимова подчеркнула, что она никогда не согласовывает интервью. Были моменты, когда запрашивали вопросы.
"Магия интервью в том, что мы разговариваем онлайн", - пояснила она.
Единственный выпуск, который не вышел - это с блогером Сашей Спилберг.
Татьяна Мингалимова - училась в Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). Девушка успела поработать на "Восьмом канале", потом на "Москва-24" и на канале "Матч ТВ" в команде Юрия Дудя. Позже запустила шоу "Передача без адреса". В 2016 году Мингалимова окончила институт и продолжила работать на "Матч ТВ", когда уже ушедший оттуда Юрий Дудь пригласил девушку редактором в свой авторский проект "вДудь", созданный в начале 2017 года. Осень 2017 года Таня запустила свое шоу "Нежный редактор". В 2018 году Мингалимова была названа лучшим интервьюером года по версии журнала Glamour.