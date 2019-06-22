"В России мало говорят о сексе": Мингалимова о закрытии "Нежного редактора", интиме и работе с Дудем

Татьяна рассказала, что она старается сейчас изменить формат. Со временем она хочет перейти от интервью к программе об интимных отношениях и сексе.

"В России мало говорят о сексе, но при этом есть спрос... ", - призналась она.

Ведущая отметила, что она не может полноценно раскрыться в "Нежном редакторе".

"Постепенно, я наверное уйду от этого формата и ли сделаю новый. Я подыхаю в этом формате. Я как "умирающий лебедь", - сказала она.

После первого выпуска Мингалимова получила много сообщений, в которых женщины благодарили за то, что ведущая подняла эту тему. Девушки наконец-то смогли поговорить со своими парнями.

Татьяна Мингалимова и Регина Тодоренко ФОТО: скриншот видео

Что касается работы с Юрией Дудем. Татьяна призналась, что была настоящей фанаткой звезды YouTube.

"Я восхищалась тем, какие он интервью делает. Еще на "Спорте". Я хотела, чтобы проект "вДудь" стал суперкрутым. Я была готова (как я это могу, как я это умею) вкладываться, помогать и что-то придумывать...

Сейчас, спустя два года, я понимаю, что этот проект уже встал на рельсы, а "Нежный редактор" без меня не справится", - пояснила Мингалимова.

Девушка рассказала, что однажды ее даже назвали "подстилкой Дудя", но она только с этого посмеялась.

Татьяна отметила, что преимущественно негативные комментарии не порождают комплексы. Тем не менее, она считает, что лучше не обращать внимание на комментарии, это в итоге сдерживает и интервью получается вялым.

Мингалимова подчеркнула, что она никогда не согласовывает интервью. Были моменты, когда запрашивали вопросы.

"Магия интервью в том, что мы разговариваем онлайн", - пояснила она.

Единственный выпуск, который не вышел - это с блогером Сашей Спилберг.