Футбол с Владимиром Ивановым: И последние станут первыми... Спросите у Кубарева и "Елгавы"

Ну где это еще видано, чтобы лидер первенства на своем стадионе проигрывал аутсайдеру, а речь идет о матче "Вирслиги" на стадионе "Сконто" с участием футболистов "Риги" и "Елгавы", а поднявшаяся с колен "Лиепая" Александра Старкова в гостях разбиралась с вице-лидером РФШ. Да и в матче "Вентспилс" - "Спартак" было нескучно, включая непонятные решения судейской бригады. И снова на пресс-конференции из уст тренеров звучит резкая критика в адрес арбитров. Добавлю - вполне заслуженная.

Матч "Рига" - "Елгава", который закрывал программу 19-го тура, имел как минимум одну интригу: гости приехали в столицу со своим новым главным тренером Олегом Кубаревым, тем самым белорусским специалистом, который в апреле стоял у руля... "Риги". Правда, недолго, всего четыре матча.

Еще несколько дней назад я предположил, что для Кубарева - это большой плюс, так как он очень хорошо знает своего соперника, наверняка досконально его изучив и на сей раз. Как в воду глядел - Кубарев меня не подвел.

Мало того, что аутсайдер первенства не проиграл, так еще одержал при белорусе вторую победу кряду, забив единственный мяч уже в добавленное арбитром время. Отличился мой однофамилец Никита Иванов - 1:0 в пользу "Елгавы". Вот уж точно - и последние станут первыми (Новый завет, Книга от Матфея).

Тенденция последних туров, когда низы стремительно набирают очки, а лидеры их беспечно теряют, подтвердилась и в других матчах, например, в игре "Даугавпилс" - "Метта".

"Метта" выдала в последних трех турах отличную серию, взяв семь очков из девяти возможных, но это все равно пока что не помогает команде Андриса Рихертса уйти с последнего места турнирной таблицы. Богатая на моменты встреча в Даугавпилсе завершилась вничью - 0:0, что сильно огорчило прежде всего подопечных Виктора Мороза, команда которого взяла за моду поражать ворота соперника по большим праздникам. Почему? А все потому, что замолчал ее главный бомбардир Вугар Аскеров. В матче с рижанами, например, азербайджанец не смог реализовать пенальти, проверив на прочность перекладину ворот.

Футболисты "Метты" ФОТО: Harijs Toms

А открывался тур двумя матчами в Вентспилсе и Риге. О первой игре "Вентспилс" - "Спартак", которая завершилась вничью 2:2, можно сказать только одно: с такой слабой реализацией "желто-синие" так и будут топтаться на месте.