Футбол с Владимиром Ивановым: И последние станут первыми... Спросите у Кубарева и "Елгавы"

Старт третьего круга чемпионата Латвии по футболу не подвел. В 19-м туре было все как врач прописал - лидеры дружно проиграли, аутсайдеры снова показали свои зубы, были и не реализованные пенальти и резкая критика в адрес арбитров. Было все!
Ну где это еще видано, чтобы лидер первенства на своем стадионе проигрывал аутсайдеру, а речь идет о матче "Вирслиги" на стадионе "Сконто" с участием футболистов "Риги" и "Елгавы", а поднявшаяся с колен "Лиепая" Александра Старкова в гостях разбиралась с вице-лидером РФШ. Да и в матче "Вентспилс" - "Спартак" было нескучно, включая непонятные решения судейской бригады. И снова на пресс-конференции из уст тренеров звучит резкая критика в адрес арбитров. Добавлю - вполне заслуженная.
Матч "Рига" - "Елгава", который закрывал программу 19-го тура, имел как минимум одну интригу: гости приехали в столицу со своим новым главным тренером Олегом Кубаревым, тем самым белорусским специалистом, который в апреле стоял у руля... "Риги". Правда, недолго, всего четыре матча.
Еще несколько дней назад я предположил, что для Кубарева - это большой плюс, так как он очень хорошо знает своего соперника, наверняка досконально его изучив и на сей раз. Как в воду глядел - Кубарев меня не подвел.
Мало того, что аутсайдер первенства не проиграл, так еще одержал при белорусе вторую победу кряду, забив единственный мяч уже в добавленное арбитром время. Отличился мой однофамилец Никита Иванов - 1:0 в пользу "Елгавы". Вот уж точно - и последние станут первыми (Новый завет, Книга от Матфея).
⏯️ VIDEO: @fkjelgava uzvaras vārti spēlē pret @RigaFC_Official— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 26, 2019
⚽️ Ivanovs 90+2'#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #RIGvsJEL pic.twitter.com/sqmLuBisFl
Тенденция последних туров, когда низы стремительно набирают очки, а лидеры их беспечно теряют, подтвердилась и в других матчах, например, в игре "Даугавпилс" - "Метта".
"Метта" выдала в последних трех турах отличную серию, взяв семь очков из девяти возможных, но это все равно пока что не помогает команде Андриса Рихертса уйти с последнего места турнирной таблицы. Богатая на моменты встреча в Даугавпилсе завершилась вничью - 0:0, что сильно огорчило прежде всего подопечных Виктора Мороза, команда которого взяла за моду поражать ворота соперника по большим праздникам. Почему? А все потому, что замолчал ее главный бомбардир Вугар Аскеров. В матче с рижанами, например, азербайджанец не смог реализовать пенальти, проверив на прочность перекладину ворот.
А открывался тур двумя матчами в Вентспилсе и Риге. О первой игре "Вентспилс" - "Спартак", которая завершилась вничью 2:2, можно сказать только одно: с такой слабой реализацией "желто-синие" так и будут топтаться на месте.
Хозяева поля превзошли спартаковцев по всем компонентам игры, в тех же ударах по воротам раз в пять, наверное. Но что толку? На выходе у "Вентспилса" все равно только одно набранное очко. Кто виноват и что делать? Кризис у вице-чемпиона Латвии явно затянулся. И наставник "Вентспилса" Игорь Клесов это отлично понимает. Как понимает он и то, что с таким судейством латвийский футбол никуда далеко не уедет (в прошлом туре с открытым письмом по этому поводу выступили в "Лиепае"). И тут трудно с ним не согласиться.
То, что творил в этом матче человек со свистком в руке, даже не хочу называть его имя, не выдерживает никакой критики. Это не уровень национального чемпионата, уж извините. И еще один совет нашим арбитрам - снимите с головы корону, дорогие рефери, она вам явно жмет.
Поверьте, очень неприятно каждый раз заострять внимание на проблемах судейства. Но они существуют. И если так и дальше пойдет, обзоры тура со временем превратятся в разбор полетов для арбитров. И кому это надо?
Центральный матч 19-го тура прошел на стадионе "Аркадия" с участием РФШ и "Лиепаи", который завершился поражением вице-лидера первенства со счетом 1:2. Это был не лучший матч голкипера рижан Каспара Икстенса (второй мяч на 84-й минуте - рикошет от спины вратаря РФШ), это была игра, в которой удача улыбнулась гостям. Но значит курземцы ее заслужили!
Вообще, преображение "Лиепаи" - тот самый классический случай, который в современном профессиональном футболе уже и не встретишь. "Лиепая" до и после - это когда в команду пришли Александр Старков и Юрий Шевляков, истинные профессионалы. Пусть не сразу, пусть по чуть-чуть, но им удается навести порядок в команде, которая еще недавно считалась гордостью латвийского футбола. Им надо время, и они его получили, им нужен карт-бланш, и он есть у них. А что было до них?
Не хочу никого обижать и, тем более, переходить на личности. Просто факт того, что ты местный или какой-то свой человек, может быть даже родственник, автоматически не повышает уровень твоего профессионализма (видимо, в "Лиепае" ранее так было принято). Тем более, не идет на пользу клубу - большого футбольного организма.
Ошибки прежнего руководства и приходится сейчас исправлять экс-тренеру сборной Латвии и его помощникам. Главное, в "Лиепае" вовремя сообразили, что все плохо и надо кричать SOS. И что теперь? У "Лиепаи" стабильно пятое место и до третьей позиции расстояние всего лишь в одну победу.
Ну а если взглянуть на самую верхушку турнирной таблицы, то там ничего не поменялось: у "Риги" 34 очка, у РФШ - 31, за ними идут все те же "Спартак" и "Валмиера" (26 и 24 очка соответственно). Но жарко не только в первой половине, но и во второй (пятое место от последнего отделяют всего-то шесть баллов). Никто не хочет быть неудачником...
🔥 @FutbolaVirsliga tabula pēc 19. kārtas.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 27, 2019
Vai ievērojāt, ka 9. vietu un TOP3 zonu šķir vien triju uzvaru tiesa? 😱 Cīņa rit ne tikai par medaļām, bet arī par dalību Eirokausos!#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga pic.twitter.com/NyCXHCqLFi