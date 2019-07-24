Главный нарколог России предрёк тренеру "Ювентуса" слабоумие и раннюю смерть

Брюн также заявил, что возможность бросить курить есть у всех, но для этого нужна мотивация. Главной проблемой, по словам Брюна, является то, что люди не хотят отказываться от привычных ядов и продолжают злоупотреблять.

"Любой курильщик, любой потребитель алкоголя или наркотиков самим фактом своего существования рекламирует и пропагандирует употребление. Это бравада любого наркомана и алкоголика: "Я могу спокойно выпить бутылку или выкурить три пачки и здоров". А в какой-то момент он умирает", - сказал Брюн.

Маурицио Сарри и сигареты неразлучны. Запреты на курение на стадионах Италии его мало волновали и камеры иногда выхватывали коуча, который забывался и прикуривал сигарету. Происходило это даже на матчах Лиги чемпионов.

Ходят слухи, что Сарри иногда отправлялся на матчи отдельно от команды - футболисты на самолёте, а тренер на поезде. Конечно же, для того, чтобы была возможность покурить.

Те, кто играл с Сарри, говорят, что в бытность футболистом итальянец курил не меньше. Поговаривают даже, что Сарри обладал уникальным талантом - мог тренироваться под дождём с сигаретой во рту, которая не гасла.

С 2012 по 2015 год Маурицио возглавлял итальянский "Эмполи", а болельщики команды, которые распологались за скамейкой запасных всегда были наготове, ведь если Сарри забывал сигареты - он обязательно подходил к ним и просил сделать пару затяжек.

Вратарь Юри Де Марко из команды "Алессандрия", которую Сарри возглавлял в 2010 году, вспоминал, что коуч мог легко выкурить 10 сигарет за тайм, а чтобы не бросать окурки на поле - тушил их пальцами и складывал в карман спортивной куртки. Так как "Алессандрия" была командой небогатой и выступала в четвёртом по силе дивизионе чемпионата Италии, то куртки были общими - футболисты постоянно находили в карманах бычки Сарри.

В Англии, куда итальянец перебрался в 2018 году, Сарри пришлось тяжело. Там действует жёсткий запрет на курение на стадионах, поэтому итальянцу во время матчей "Челси" приходилось жевать сигаретный фильтр.