Главный нарколог России предрёк тренеру "Ювентуса" слабоумие и раннюю смерть

Главный психиатр-нарколог Минздрава Российской Федерации Евгений Брюн дал комментарий относительно слов тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, который рассказал, что выкуривает по 60 сигарет в день. Слова Брюна приводит "Чемпионат".
Ранее Сарри дал интервью порталу Football Italia, в котором рассказал, что выкуривает в день около трёх пачек сигарет. Вредная привычка итальянского специалиста давно обсуждается в социальных сетях. Когда Сарри возглавил лондонский "Челси", то букмекерские конторы начали принимать ставки: "Выкурит ли Сарри сигарету на скамейке во время игры?".
Маурицио Сарри объяснил, почему много курит. 🗣 «Я выкуриваю по 60 сигарет в день, что, вероятно, слишком много. Я не особенно чувствую необходимость курить во время игр, но сразу после этого это действительно необходимо». Напомним, 16 июня Сарри возглавил «Ювентус». В сезоне-2018/19 он тренировал «Челси», и вместе с лондонским клубом выиграл Лигу Европы. #️⃣#football #mauriziosarri #sarri #juventus #fifa #uefa #️⃣#футбол #маурициосарри #сарри #ювентус #фифа #уефа
Футболист Дрис Мертенс, который играл под руководством Сарри в "Наполи" рассказывал, что итальянский тренер в сложные для команды моменты мог выкурить и пять пачек в день. Правда, итальяские СМИ тогда заявили, что футболист "недооценил" тренера, который может выкурить и десять пачек, в любое время года и при любом счёте на табло. Журналист Микеле Ди Вирджилио как-то сказал, что Сарри не курит только тогда, когда спит. Эта фраза стала крылатой.
"Концовка таких злостных курильщиков, как Сарри, известна: атеросклероз сосудов нижних конечностей, мозга и сердца, а также, как при употреблении любого наркотика или алкоголя, слабоумие и ранняя смерть. Рак бывает не у всех при курении, но тогда обязательно будет что-то другое. Если рак, то необязательно лёгких, может быть и ротовой полости, и горла, и мочевого пузыря", - сказал нарколог.
New Juventus coach Maurizio Sarri has confessed to smoking 60 (!!) cigarettes a day. The 60-year-old former banker is not only well known for his playing style but also his smoking habits. He averages around four packets of cigarettes a day and he's admitted it's getting out of control. "I smoke 60 a day, which is probably a few too many," he revealed to La Nuova Riviera via Football Italia. That works out at a whopping £1,400 every month. "I don't particularly feel the need to smoke during games, but straight afterwards it really is necessary," he added. "I had back problems tormenting me for weeks, but I feel much better now." . . . . . ❌ IGNORE TAGS ❌ #juve #juventus #turin #italia #calcio #seriea #football #soccer #thebeautifulgame #tekkers #realmadrid #barcelona #bayern #psg #chelsea #arsenal #dortmund #ronaldo #cristiano #messi #cr7 #neymar #mbappe #pogba #sarri #sancho #joaofelix
Брюн также заявил, что возможность бросить курить есть у всех, но для этого нужна мотивация. Главной проблемой, по словам Брюна, является то, что люди не хотят отказываться от привычных ядов и продолжают злоупотреблять.
"Любой курильщик, любой потребитель алкоголя или наркотиков самим фактом своего существования рекламирует и пропагандирует употребление. Это бравада любого наркомана и алкоголика: "Я могу спокойно выпить бутылку или выкурить три пачки и здоров". А в какой-то момент он умирает", - сказал Брюн.
Маурицио Сарри и сигареты неразлучны. Запреты на курение на стадионах Италии его мало волновали и камеры иногда выхватывали коуча, который забывался и прикуривал сигарету. Происходило это даже на матчах Лиги чемпионов.
Ходят слухи, что Сарри иногда отправлялся на матчи отдельно от команды - футболисты на самолёте, а тренер на поезде. Конечно же, для того, чтобы была возможность покурить.
Те, кто играл с Сарри, говорят, что в бытность футболистом итальянец курил не меньше. Поговаривают даже, что Сарри обладал уникальным талантом - мог тренироваться под дождём с сигаретой во рту, которая не гасла.
С 2012 по 2015 год Маурицио возглавлял итальянский "Эмполи", а болельщики команды, которые распологались за скамейкой запасных всегда были наготове, ведь если Сарри забывал сигареты - он обязательно подходил к ним и просил сделать пару затяжек.
Вратарь Юри Де Марко из команды "Алессандрия", которую Сарри возглавлял в 2010 году, вспоминал, что коуч мог легко выкурить 10 сигарет за тайм, а чтобы не бросать окурки на поле - тушил их пальцами и складывал в карман спортивной куртки. Так как "Алессандрия" была командой небогатой и выступала в четвёртом по силе дивизионе чемпионата Италии, то куртки были общими - футболисты постоянно находили в карманах бычки Сарри.
Маурицио Сарри, которому запрещено курить во время матчей в Англии, жует фильтры от сигарет :) . . . #football #футбол #footboom #футбум #footboomcom #спорт #футбол #футбольчик #футболист #футболисты #футбольный #матч #инстаспорт #footballgame #footballseason #footballplayer #ball #новостифутбола #instafutbol #instasoccer #sarri #сарри #smoking #курение
В Англии, куда итальянец перебрался в 2018 году, Сарри пришлось тяжело. Там действует жёсткий запрет на курение на стадионах, поэтому итальянцу во время матчей "Челси" приходилось жевать сигаретный фильтр.
Напомним, что в середине июня 60-летний тренер вернулся в Италию и в будущем сезоне будет руководить туринским "Ювентусом". На родине коуча все уже привыкли к вредной привычке Маурицио и многие на это закрывали глаза. Очень интересно, как будет в Турине и стерпит ли пассивное курение главная звезда "Юве" Криштиану Роналду?