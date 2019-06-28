Сборная Латвии обыграла Украину на чемпионате Европы. Дикеулака установила рекорд

Напомним, что в первом матче ЧЕ латвийские баскетболистки уступили команде Великобритании со счётом 60:74.

Поражение в сегодняшнем матче лишило бы Латвию шансов на выход в плей-офф, но победа сохранила шансы на 1/8 финала. Не всё в матче складывалось легко для нашей команды. После первой четверти латвийские баскетболистки вели в счёте с минимальным отрывом - 15:14.

Неудачное начало второй четверти заставило наших баскетболисток выступать в роли догоняющих. Правда, отличная игра Дикеулаки и Иевы Пулвере, позволили нашей команде уйти на перерыв при благоприятном счёте на табло - 41:34.

В оставшихся двух игровых отрезках наша команда уже не позволила украинкам приблизиться в счёте. Третья четверть завершилась с разницей в десять очков - 58:48, а заключительный игровой отрезок - 82:74.

Самой результативной в составе латвийской сборной стала Элина Дикеулака, которая принесла в копилку нашей команды 33 очка. Таким образом, Дикеулака установила рекорд национальной команды на официальных турнирах.

В последнем матче группового этапа сборная Латвии сыграет с чемпионом Европы Испанией. Игра состоится в воскресенье, 30 июня.