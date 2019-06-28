Сборная Латвии обыграла Украину на чемпионате Европы. Дикеулака установила рекорд

Женская сборная Латвии провела второй матч на чемпионате Европы по баскетболу, в котором одержала победу над Украиной 82:74 (15:14, 26:20, 17:14, 24:26).
Напомним, что в первом матче ЧЕ латвийские баскетболистки уступили команде Великобритании со счётом 60:74.
Поражение в сегодняшнем матче лишило бы Латвию шансов на выход в плей-офф, но победа сохранила шансы на 1/8 финала. Не всё в матче складывалось легко для нашей команды. После первой четверти латвийские баскетболистки вели в счёте с минимальным отрывом - 15:14.
Неудачное начало второй четверти заставило наших баскетболисток выступать в роли догоняющих. Правда, отличная игра Дикеулаки и Иевы Пулвере, позволили нашей команде уйти на перерыв при благоприятном счёте на табло - 41:34.
В оставшихся двух игровых отрезках наша команда уже не позволила украинкам приблизиться в счёте. Третья четверть завершилась с разницей в десять очков - 58:48, а заключительный игровой отрезок - 82:74.
Самой результативной в составе латвийской сборной стала Элина Дикеулака, которая принесла в копилку нашей команды 33 очка. Таким образом, Дикеулака установила рекорд национальной команды на официальных турнирах.
В последнем матче группового этапа сборная Латвии сыграет с чемпионом Европы Испанией. Игра состоится в воскресенье, 30 июня.
Напомним, что победитель группы выйдет в 1/4 финала, а команды занявшие в группах вторые и третьи места между собой определят ещё двоих четвертьфиналистов. Шесть лучших команд европейского первенства обеспечат себе участие в квалификации на Олимпиаду, которая в 2020 году пройдёт в Токио.