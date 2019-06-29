Сб, 29.06.2019
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"Почему бы и не на футбольном стадионе? Легко!" Именно так сыграл свадьбу Икауниекс

ФОТО: instagram.com/sarmantipasakumi

Лето, несомненно, пора свадеб. Женятся и спортсмены, порой играя свадьбу весьма необычно. Именно так и поступил лучший футболист Латвии 2018 года Давис Икауниекс, который местом свадебной церемонии выбрал... стадион!

Согласно Stories творческого объединения Šarmants в социальной сети Instagram, свадьба Икауниекса и его возлюбленной Синтии Шулме прошла на стадионе имени А.Грундманиса в Кулдиге.

ФОТО: Instagram/ sarmantipasakumi

Несмотря на то, что молодая пара не публиковала свадебные фотографии в социальной сети, обзор мероприятия предложил Айвис Цериньш, ставший не только ведущим церемонии, но и обеспечившим декорации свадьбы.

"Одно великое и радостное событие - свадьба! Почему бы и не на футбольном стадионе? Легко! Долголетия и счастья Синтии и Давису от любовного судьи", - подписал фотографию Цериньш, на которой позирует рядом с молодой парой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Церемония прошла посреди футбольного поля, роскошно украшенного цветами. Пару сочетали браком у самих футбольных ворот, к которым вместо красной дорожки вела зеленая.

ФОТО: Instagram/ sarmantipasakumi

Согласно кадрам с места событий, даже на свадьбу футболист не смог обойтись без пенальти - на них видно, как молодой супруг бьет в ворота Цериньша, нарядившегося в футбольного судью.

После церемонии на поле, торжество продолжилось в одном из гостевых домов Лиепаи.

ФОТО: Instagram/ sarmantipasakumi

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