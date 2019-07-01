Для ликвидации убыточного учреждения Riga.lv понадобится до 8 месяцев

Комитет городской собственности 1 июля единогласно поддержал ликвидацию вышеупомянутого учреждения и решил пропустить этот вопрос на рассмотрение Рижской думы.

Согласно рассмотренным в комитете документам, члены правления Riga.lv Андрис Коношонок и Гирт Дрипе 14 июня сами обратились к занимавшему в то время пост мэра Риги Дайнису Турлайсу с предложением начать ликвидацию учреждения.

Такое решение правления Riga.lv было основано на результатах ревизии Госконтроля, которые свидетельствуют о неоправданном расходовании муниципальных средств, дублировании функций с другими муниципальными учреждениями, а также недостатке контроля самоуправления над учреждением.

Согласно документам, на решение правления о ликвидации также повлияли высказывания представителей правящей коалиции в СМИ о необходимости ликвидации учреждения.

По словам Римицане, ответственным за ликвидацию учреждения будет его правление, а процесс ликвидации может занять примерно восемь месяцев.

За это время в Регистре предприятий будет сделана запись о ликвидации учреждения, а также будет поделено имущество компании, если таковое имеется, и будут удовлетворены прошения кредиторов.

В этом году в бюджете самоуправления была предусмотрена дотация учреждению Riga.lv в размере 1,77 млн евро. К этому моменту учреждение уже получило 400 000 евро и, по словам Римицане, баланс предприятия на 1 июня свидетельствует о том, что оно работает с убытками в 235 000 евро.