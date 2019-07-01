Для ликвидации убыточного учреждения Riga.lv понадобится до 8 месяцев

Ликвидация муниципального учреждения Riga.lv, которое сейчас работает с убытками в 235 000 евро, может занять от семи до восьми месяцев, следует из слов руководителя департамента собственности Рижской думы Айи Римицане.
Комитет городской собственности 1 июля единогласно поддержал ликвидацию вышеупомянутого учреждения и решил пропустить этот вопрос на рассмотрение Рижской думы.
Согласно рассмотренным в комитете документам, члены правления Riga.lv Андрис Коношонок и Гирт Дрипе 14 июня сами обратились к занимавшему в то время пост мэра Риги Дайнису Турлайсу с предложением начать ликвидацию учреждения.
Такое решение правления Riga.lv было основано на результатах ревизии Госконтроля, которые свидетельствуют о неоправданном расходовании муниципальных средств, дублировании функций с другими муниципальными учреждениями, а также недостатке контроля самоуправления над учреждением.
Согласно документам, на решение правления о ликвидации также повлияли высказывания представителей правящей коалиции в СМИ о необходимости ликвидации учреждения.
По словам Римицане, ответственным за ликвидацию учреждения будет его правление, а процесс ликвидации может занять примерно восемь месяцев.
За это время в Регистре предприятий будет сделана запись о ликвидации учреждения, а также будет поделено имущество компании, если таковое имеется, и будут удовлетворены прошения кредиторов.
В этом году в бюджете самоуправления была предусмотрена дотация учреждению Riga.lv в размере 1,77 млн евро. К этому моменту учреждение уже получило 400 000 евро и, по словам Римицане, баланс предприятия на 1 июня свидетельствует о том, что оно работает с убытками в 235 000 евро.
В ответ на вопрос депутатов о том, кто покроет эти убытки, Римицане ответила, что правление само должно принять решение о том, как провести ликвидацию - через процесс неплатежеспособности или самоликвидации.