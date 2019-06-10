Re:Baltica: Riga.lv выплатила минимум 400 000 евро приближенным к "Согласию" журналистам

В целом за четыре года "Riga.lv" выплатило в виде зарплат и гонораров около 700 000 евро. Многие из получателей зарплат и гонораром являются активистами молодежных организаций "Согласия", часть из них - бывшие журналисты русскоязычных изданий. У портала есть и свои специалисты по общественным отношениям, кроме того, плата начислялась и за перепубликацию пресс-релизов, подготовленных другими, выяснил "Re:Baltica".

Среди работников "Riga.lv", связанных с "Согласием", идентифицированы Ина Ошкая, Ксения Загоровская, Данута Дембовская, Ина Ошкая, Александр Сунин, Анита Киселева (Покровская), Георгий Никитин, Анна Васильева, Дмитрий Лычковский, Ирена Полторак.

Например, штатная журналистка "Riga.lv" Ина Ошкая, ранее работавшая в газете "Час", а сейчас в парламентской фракции "Согласия", в 2018 году заработала 20 991 евро. Замредактора портала Дембовская, которая является также членом правления "9мая.лв", а ранее была помощницей Ушакова в парламентской фракции "Согласия", за четыре года получила от "Riga.lv" почти 60 тыс. евро.

Значительные суммы "Riga.lv" перечислял фирмам, размещающим рекламу на улицах Риги. Так, 1,55 млн евро получило медиаагенство "Mediaservice" за издание печатной газеты "Riga.lv". Владелица "Mediaservice" - бывшая жена депутата "Согласия" Андрея Козлова.