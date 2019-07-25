Груз легендарной фамилии: Как сложилась карьера детей великих футболистов?

Лилиан и Маркус Тюрам, Кефрен Тюрам-Ульен

Легендарный французский защитник Лилиан Тюрам играл в той самой "золотой сборной Франции", которая выиграла ЧМ-1998 и ЧЕ-2000. За национальную команду Лилиан провёл 142 матча, в которых забил 2 мяча. Интересно, что оба мяча защитник провёл в одном матче - полуфинале ЧМ-1998 против Хорватии.

В 1997 Лилиан Тюрам был признан лучшим футболистом Франции и в том же году на свет появился его сын Маркус. Сегодня 21-летний Маркус выступает за "Генгам", который вылетел из Лиги 1, но хорошая игра сына известного отца заставила обратить на него внимание более серьёзные клубы. Поговаривают, что новый сезон Маркус начнёт в "Марселе" или "Лионе".

Есть у Тюрама ещё один сын, который тоже играет в футбол. 19-летний Кефрен Тюрам-Ульен в минувшем сезоне несколько раз сыграл в основе "Монако", но ещё не подписал профессиональный контракт с монегасками.

Диего и Джованни Симеоне

49-летний Диего уже 8 лет тренирует мадридский "Атлетико", а когда-то блистал на поле за "Интер" и сборную Аргентины. В 1995 году у Диего родился сын, который решил последовать примеру папы и окунулся в мир футбола.

23-летний нападающий выступает за итальянскую "Фиорентину", а в прошлом году дождался вызова в сборную Аргентины.

Зинедин, Энцо и Люка Зидан

Если Зидан старший в представлении не нуждается, то его 24-летний сын Энцо не смог повторить успехи отца в футболе. Сейчас парень выступает за "Райо Махадаонда" из второго испанского дивизиона. Ранее он числился в структуре мадридского "Реала", но в основной состав пробиться так и не смог.

21-летний Люка Зидан решил стать вратарём и в отличие от своего брата смог провести за мадридский "Реал" один матч в сезоне-2018/2019. В "королевском клубе" Люка считается третьим вратарём, но вряд ли в Мадриде всерьёз рассчитывают на его помощь.

Златко и Лука Захович

Златко Захович является легендой сборной Словении и одним из самых скандальных игроков своего времени. Он также является рекордсменом своей сборной по количеству голов - 35. После завершения карьеры футболиста Захович занял должность спортивного директора словенского футбольного клуба "Марибор".

Именно в этой команде выступает его сын Лука, который в минувшем сезоне провёл 28 матчей и забил 13 голов. В сборной Словении Лука дебютировал в 2018 году и успел сыграть за неё три раза. Один из них в июне этого года на стадионе "Даугава" в Риге против Латвии (0:5).

Дмитрий и Денис Черышев

Черышев старший играл за московское "Динамо" и 11 раз выходил на поле в футболке сборной России. В 1996 году Дмитрий уехал в Испанию, где выступал за "Спортинг" из Хихона и ещё парочку маленьких команд. Завершив карьеру футболиста Дмитрий Черышев стал тренером и сейчас руководит командой "Нижний Новгород".