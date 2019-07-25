Груз легендарной фамилии: Как сложилась карьера детей великих футболистов?

Тяжело повторить успех своего отца, если он легенда, кумир миллионов и выиграл на футбольном поле все возможные титулы. Некоторым удаётся соответствовать знаменитой фамилии, кто-то давно затмил достижения отца, а кто-то играет в никому неизвестных командах. Давайте посмотрим, насколько применима пословица "яблоко от яблони не далеко падает" на примере футболистов.
Роналдиньо и его сын Жоао Мендес
Бразилец Роналдиньо по праву считается одним из самых больших кудесников на футбольном после в двухтысячных. За время своей карьеры он выиграл чемпионат мира, Лигу чемпионов, стал чемпионом Испании и Италии, а в 2005 году получил заслуженный "Золотой мяч".
Его сын Жоао Мендес родился в 2005 году и сейчас вовсю идёт по стопам отца. 14-летний парень является форвардом в системе "Крузейро" и лучшим бомбардиром юношеской команды своего возраста.
Патрик и Джастин Клюйверт
Ещё один игрок, который блистал в "Барселоне" - это Патрик Клюйверт. Голландский нападающий стал лучшим бомбардиром Евро-2000, выиграл чемпионаты Голландии и Испании, а в 19 лет забил решающий гол в финале Лиги чемпионов.
Сын Патрика родился в 1999 году. 20-летний Джастин сейчас выступает за итальянскую "Рому", которая купила его у "Аякса" за 17 миллионов евро. В 2018 году Джастин дебютировал за национальную сборную Голландии.
Петер и Каспер Шмейхель
Интересно, что сын пошёл по стопам отца даже в выборе позиции на поле. Отец и сын - вратари. 32-летний Каспер выступает за английский "Лестер", с которым в 2016 году стал чемпионом. Шмейхель младший дважды признавался лучшим футболистом Дании, но всё равно сравнения с отцом то и дело преследуют Каспера.
Это и не удивительно. Петер Шмейхель - олицетворение английского "Манчестер Юнайтед", пятикратный чемпион Англии, чемпион Европы со сборной Дании и победитель Лиги чемпионов 1998/1999.
Джордж и Тимоти Веа
Веа старший в 90-х выступал за "Милан", "ПСЖ" и "Монако", а в 1995 году стал обладателем "Золотого мяча". После завершения футбольной карьеры Джордж Веа подался в политику, где тоже добился успеха и в 2018 году стал президентом Либерии.
19-летний сын президента с января 2019 года арендован шотландским "Селтиком". В минувшем сезоне парень провёл 13 матчей, в которых забил три гола. Тимоти родился в Нью-Йорке, поэтому в отличие от отца представляет сборную США.
Лилиан и Маркус Тюрам, Кефрен Тюрам-Ульен
Легендарный французский защитник Лилиан Тюрам играл в той самой "золотой сборной Франции", которая выиграла ЧМ-1998 и ЧЕ-2000. За национальную команду Лилиан провёл 142 матча, в которых забил 2 мяча. Интересно, что оба мяча защитник провёл в одном матче - полуфинале ЧМ-1998 против Хорватии.
В 1997 Лилиан Тюрам был признан лучшим футболистом Франции и в том же году на свет появился его сын Маркус. Сегодня 21-летний Маркус выступает за "Генгам", который вылетел из Лиги 1, но хорошая игра сына известного отца заставила обратить на него внимание более серьёзные клубы. Поговаривают, что новый сезон Маркус начнёт в "Марселе" или "Лионе".
Есть у Тюрама ещё один сын, который тоже играет в футбол. 19-летний Кефрен Тюрам-Ульен в минувшем сезоне несколько раз сыграл в основе "Монако", но ещё не подписал профессиональный контракт с монегасками.
Диего и Джованни Симеоне
49-летний Диего уже 8 лет тренирует мадридский "Атлетико", а когда-то блистал на поле за "Интер" и сборную Аргентины. В 1995 году у Диего родился сын, который решил последовать примеру папы и окунулся в мир футбола.
23-летний нападающий выступает за итальянскую "Фиорентину", а в прошлом году дождался вызова в сборную Аргентины.
Зинедин, Энцо и Люка Зидан
Если Зидан старший в представлении не нуждается, то его 24-летний сын Энцо не смог повторить успехи отца в футболе. Сейчас парень выступает за "Райо Махадаонда" из второго испанского дивизиона. Ранее он числился в структуре мадридского "Реала", но в основной состав пробиться так и не смог.
21-летний Люка Зидан решил стать вратарём и в отличие от своего брата смог провести за мадридский "Реал" один матч в сезоне-2018/2019. В "королевском клубе" Люка считается третьим вратарём, но вряд ли в Мадриде всерьёз рассчитывают на его помощь.
Златко и Лука Захович
Златко Захович является легендой сборной Словении и одним из самых скандальных игроков своего времени. Он также является рекордсменом своей сборной по количеству голов - 35. После завершения карьеры футболиста Захович занял должность спортивного директора словенского футбольного клуба "Марибор".
ZLATKO ZAHOVIC 🇸🇮 A mio avviso uno dei talenti più puri a cavallo degli anni '90 e' 00. Ha indossato maglie prestigiose come quelle di Porto, Olympiakos, Valencia e Benfica, ma è con la maglia della Nazionale Slovena che ha dato il meglio di sé, trascinandola prima ad Euro 2000, dove segnò 3 gol, e poi ai Mondiali del 2002. Ve lo ricordate? ✨⚽ ______________________________________ #zlatkozahovic #zahovic #slovenia #slovenija #worldcup ==>Double Tap and Tag your friend<== ============= Via:@calcio.nostalgico
Именно в этой команде выступает его сын Лука, который в минувшем сезоне провёл 28 матчей и забил 13 голов. В сборной Словении Лука дебютировал в 2018 году и успел сыграть за неё три раза. Один из них в июне этого года на стадионе "Даугава" в Риге против Латвии (0:5).
Дмитрий и Денис Черышев
Черышев старший играл за московское "Динамо" и 11 раз выходил на поле в футболке сборной России. В 1996 году Дмитрий уехал в Испанию, где выступал за "Спортинг" из Хихона и ещё парочку маленьких команд. Завершив карьеру футболиста Дмитрий Черышев стал тренером и сейчас руководит командой "Нижний Новгород".
Черышев младший вырос в Испании и всю свою футбольную карьеру проводит в этой стране. Пока Денис не собирается возвращаться на родину, но регулярно выступает за сборную.