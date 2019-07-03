Конец эпопеи? Pasažieru vilciens разрешили заключить договор с Škoda Vagonka

Руководитель БНЗ Даце Гайле рассказала агентству LETA, что Talgo в ходе этой закупки больше не сможет подать жалобу, основанную на тех же претензиях.

"Я не знаю, что они [Talgo] еще могут придумать",- сказала Гайле, добавив, что это решение еще, конечно, можно оспорить в суде.

Министр сообщения Талис Линкайтс выразил радость по поводу того, что "мы наконец-то продвинулись на шаг ближе к покупке новых поездов".

БНЗ признало заявление Talgo не имеющим оснований и разрешило АО Pasažieru vilciens заключить договор с победителем закупки Škoda.

Контекст: В конкурсе на право поставки в Латвию 32 новых электропоездов участвовали четыре претендента - испанская компания "Patentes Talgo S.L." (Talgo), польское дочернее предприятие швейцарской компании Stadler, испанская "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles" (CAF) и чешская Škoda Vagonka. Первоначально победителем в конкурсе была признана Talgo, предложившая цену 225,303 млн евро, но решение обжаловали Škoda Vagonka и CAF.

Рассмотрев жалобы, БНЗ запретило Pasažieru vilciens заключать договор с Talgo, и после пересмотра предложений претендентов Pasažieru vilciens решил купить поезда у Škoda.

Предложенная Talgo цена была ниже, но затраты на содержание поездов в 35-летний период оказались выше, чем у чешской компании.

После этого компания Talgo подала в БНЗ жалобу, и, рассмотрев ее, БНЗ в конце марта 2019 года запретило Pasažieru vilciens заключать договор со Škoda. Pasažieru vilciens было поручено устранить недостатки и повторно оценить предложения претендентов.

В третий раз рассмотрев предложения, поданные на конкурс по закупке новых электропоездов, АО Pasažieru vilciens в конце мая приняло решение купить поезда у чешского производителя Pasažieru vilciens . Но компания Talgo подала новую жалобу, настаивая на том, что комиссия по закупкам не провела тщательного анализа предложений, поданных на конкурс.