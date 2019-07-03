Конец эпопеи? Pasažieru vilciens разрешили заключить договор с Škoda Vagonka

Бюро по надзору за закупками (БНЗ) отклонило жалобу испанского предприятия "Patentes Talgo S.L." (Talgo) по поводу закупки электропоездов АО Pasažieru vilciens и разрешило заключить договор с чешской компанией Škoda Vagonka (Škoda), свидетельствует решение комитета по рассмотрению заявления БНЗ.
Руководитель БНЗ Даце Гайле рассказала агентству LETA, что Talgo в ходе этой закупки больше не сможет подать жалобу, основанную на тех же претензиях.
"Я не знаю, что они [Talgo] еще могут придумать",- сказала Гайле, добавив, что это решение еще, конечно, можно оспорить в суде.
Министр сообщения Талис Линкайтс выразил радость по поводу того, что "мы наконец-то продвинулись на шаг ближе к покупке новых поездов".
БНЗ признало заявление Talgo не имеющим оснований и разрешило АО Pasažieru vilciens заключить договор с победителем закупки Škoda.
Контекст:
В конкурсе на право поставки в Латвию 32 новых электропоездов участвовали четыре претендента - испанская компания "Patentes Talgo S.L." (Talgo), польское дочернее предприятие швейцарской компании Stadler, испанская "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles" (CAF) и чешская Škoda Vagonka.
Первоначально победителем в конкурсе была признана Talgo, предложившая цену 225,303 млн евро, но решение обжаловали Škoda Vagonka и CAF.
Рассмотрев жалобы, БНЗ запретило Pasažieru vilciens заключать договор с Talgo, и после пересмотра предложений претендентов Pasažieru vilciens решил купить поезда у Škoda.
Предложенная Talgo цена была ниже, но затраты на содержание поездов в 35-летний период оказались выше, чем у чешской компании.
После этого компания Talgo подала в БНЗ жалобу, и, рассмотрев ее, БНЗ в конце марта 2019 года запретило Pasažieru vilciens заключать договор со Škoda. Pasažieru vilciens было поручено устранить недостатки и повторно оценить предложения претендентов.
В третий раз рассмотрев предложения, поданные на конкурс по закупке новых электропоездов, АО Pasažieru vilciens в конце мая приняло решение купить поезда у чешского производителя Pasažieru vilciens . Но компания Talgo подала новую жалобу, настаивая на том, что комиссия по закупкам не провела тщательного анализа предложений, поданных на конкурс.
Согласно заявлению Talgo, комиссия не оценила, возможно ли на практике предложенное Škoda решение об аккумуляции энергии торможения поезда. Кроме того, Talgo указал на то, что расценки содержания электропоездов, указанные компанией Škoda, занижены.