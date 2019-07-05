"Ведерки из-под майонеза... Без них никак". Экс-заключенные о тюрьме и произволе в России

В рамках первого выпуска она поговорила с бывшей участницей панк-группы Pussy Riot, правозащитницей и соосновательницей организации по защите прав заключенных "Зона права" и издания "Медиазона" Марией Алехиной, братом оппозиционера Алексея Навального Олегом, директором движения "Русь сидящая" Ольгой Романовой, политологом Екатериной Шульман, бывшим мэром Томска Александром Макаровым и другими бывшими заключенными, не известными широкой общественности.

В передаче поднимаются вопросы, за что могут посадить в тюрьму в современной России, бывают ли оправдательные приговоры, как фальсифицируют дела и вымогают взятки и как проходят будни в местах не столь отдаленных в целом?

Как рассказала бывшая участница панк-группы Pussy Riot Алехина, как только ты попадаешь в такие места, "на тебе маркер заключенного, а это значит, ты должен быть потенциально готов к любым унижениям".

Она рассказала, как ей сказали раздеться, раздвинуть ягодицы и присесть 10 раз:

"Я то утро запомнила на всю жизнь, у меня ушел год, чтобы прочесть все законы, и к концу срока ко мне без металлоискателя никто не подходил".

Журналист уточнила, незаконна ли такая практика раздевания и проверки пятой точки?

"Закон гибок - вас позволено и раздеть, и не делать этого. Это вопрос, насколько вы готовы постоять за себя. В каждом новом месте - новое лица, чем дальше от Москвы, тем более они просты...

Там говорят: "У нас так, в чем проблема? Давай, раздеваемся". И это занимает минут 40, чтобы пояснить, что это незаконно и запрещено европейским законодательством. Напомнить, что мы в Совете Европы. Они не знают закона, и раз за разом надо доказывать обратное".

Также она рассказала о методах, как людей в России передают из СИЗО в будущее место заключения:

"Человек в полной изоляции и неопределенности... Сам "этап" - это тайная процедура. Ночью, в определенном месте на каждом вокзале есть вагончики, о них никто не знает, они прицеплены к обычным поездам.

Под вой собак, прожекторы, передергивания стволов происходит передача - сдача заключенных из СИЗО в Столыпинский вагон.

Там можно забить человека насмерть и ничего за это не будет - просто сказать, что он сопротивлялся конвою, камер нет".

Рассказала Алехина и о гигиеничной стороне вопроса:

"Мы ехали в вагоне двое суток - это как камера-купе, только без окон и с решетками, и все курят. И едут не 4, а 12 человек. Туалет...

По закону могут выводить два раза в сутки - вы знаете, куда писают? Ведерки из-под майонеза... Без них никак".

Другой герой выпуска рассказал о диком случае, как он отошел справить нужду, а его увидели мимо проходящие подростки. Все это привело к статье 135 УК РФ "Развратные действия".