"Ведерки из-под майонеза... Без них никак". Экс-заключенные о тюрьме и произволе в России

Российский журналист и автор Youtube-канала "А поговорить?" Ирина Шихман выпустила передачу, посвященную российским тюрьмам.
В рамках первого выпуска она поговорила с бывшей участницей панк-группы Pussy Riot, правозащитницей и соосновательницей организации по защите прав заключенных "Зона права" и издания "Медиазона" Марией Алехиной, братом оппозиционера Алексея Навального Олегом, директором движения "Русь сидящая" Ольгой Романовой, политологом Екатериной Шульман, бывшим мэром Томска Александром Макаровым и другими бывшими заключенными, не известными широкой общественности.
В передаче поднимаются вопросы, за что могут посадить в тюрьму в современной России, бывают ли оправдательные приговоры, как фальсифицируют дела и вымогают взятки и как проходят будни в местах не столь отдаленных в целом?
Как рассказала бывшая участница панк-группы Pussy Riot Алехина, как только ты попадаешь в такие места, "на тебе маркер заключенного, а это значит, ты должен быть потенциально готов к любым унижениям".
Она рассказала, как ей сказали раздеться, раздвинуть ягодицы и присесть 10 раз:
"Я то утро запомнила на всю жизнь, у меня ушел год, чтобы прочесть все законы, и к концу срока ко мне без металлоискателя никто не подходил".
Журналист уточнила, незаконна ли такая практика раздевания и проверки пятой точки?
"Закон гибок - вас позволено и раздеть, и не делать этого. Это вопрос, насколько вы готовы постоять за себя. В каждом новом месте - новое лица, чем дальше от Москвы, тем более они просты...
Там говорят: "У нас так, в чем проблема? Давай, раздеваемся". И это занимает минут 40, чтобы пояснить, что это незаконно и запрещено европейским законодательством. Напомнить, что мы в Совете Европы. Они не знают закона, и раз за разом надо доказывать обратное".
Также она рассказала о методах, как людей в России передают из СИЗО в будущее место заключения:
"Человек в полной изоляции и неопределенности... Сам "этап" - это тайная процедура. Ночью, в определенном месте на каждом вокзале есть вагончики, о них никто не знает, они прицеплены к обычным поездам.
Под вой собак, прожекторы, передергивания стволов происходит передача - сдача заключенных из СИЗО в Столыпинский вагон.
Там можно забить человека насмерть и ничего за это не будет - просто сказать, что он сопротивлялся конвою, камер нет".
Рассказала Алехина и о гигиеничной стороне вопроса:
"Мы ехали в вагоне двое суток - это как камера-купе, только без окон и с решетками, и все курят. И едут не 4, а 12 человек. Туалет...
По закону могут выводить два раза в сутки - вы знаете, куда писают? Ведерки из-под майонеза... Без них никак".
Другой герой выпуска рассказал о диком случае, как он отошел справить нужду, а его увидели мимо проходящие подростки. Все это привело к статье 135 УК РФ "Развратные действия".
На вопрос журналистки, когда мужчине стало по-настоящему страшно в этой абсурдной ситуации, он ответил, что в тот момент, когда адвокат прямым текстом попросила деньги для того, чтобы закрыть уголовное преследование. По ее словам, она бы понесла их следователю. Сумма - 200 000 рублей (2 800 евро) и "будет условное".
Мужчина от ее услуг отказался, пошел с этим в Следственный Комитет, а там ограничились лишь проверкой, и вместо того, чтобы поймать с поличным, все получили нагоняи и ничего больше.
Как вспоминает осужденный: "Начальник следственной группы Пшенкин Сергей с глазу на глаз так и сказал "Если мне нужно будет, я повешу на тебя 10-15 эпизодов"".
Мужчина до последнего думал, что суд разберется, пока не понял, что
"суд не может принять решение, потому что придется посадить следователя, прокурора - проще посадить Васю Пупкина".
Мать осужденного была у главы управления СК РФ по Ярославской области Олега Липатова, который прямым текстом сказал, что не может отдать своего сотрудника, ведь у него "двое детей и ипотека". И ничего, что следователь сфальсифицировал данные, чему есть доказательства, что он совершил должностное преступление, отметил осужденный.
Еще одним героем выпуска стал бывший мэр Томска Александр Макаров. В 2010 году он был осужден по статьям за получение взятки и превышение должностных полномочий.
"Самое страшное – не преступление, которое ты мог совершить по незнанию, по ошибке и все прочее. Самое страшное то, что в России называют сочным словом "заказуха"", – рассказал Макаров.
Он также отметил, что уверен, в том что уголовное дело против него было заказано, но не знает, точно, кто это сделал. Макаров считает, что распоряжение поступила от структур выше городской администрации – из Москвы.
Эти и другие истории смотрите в полном выпуске!
Видео: "Тюрьма. Исправь меня, если сможешь! (часть 1)"
Ирина Шихман – журналист, автор Youtube-канала "А поговорить?", в рамках которого она берет интервью у известных людей. У канала 480 тысяч подписчиков, а видео набирают от 500 тысяч до 1,7 миллиона просмотров.