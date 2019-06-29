В ПАСЕ поддались на шантаж? Или там другие соображения?

После чего, естественно, оказалось, что все до одного вердикты ЕСПЧ в той или иной степени российской конституции противоречат.

Но окончательный уход страны из ПАСЕ, по мнению российских правозащитников, немедленно откроет дорогу "реанимации" смертной казни. Ведь голоса, требующие ее восстановления, то и дело раздаются в той же Госдуме! И, пусть даже формальное, наличие РФ в юрисдикции ЕСПЧ пока что тормозит эти отважные инициативы.

Не стану спорить с российскими правозащитниками: инсайдерам, безусловно, виднее. Но, наблюдая ситуацию в несколько иной перспективе, видишь, что интересы части официоза РФ - той, о которой писал Преображенский, - в данном случае парадоксально совпали с интересами правозащитников: ведь первым настолько же нужна "иранизация" России, как вторым - ее "зимбабвизация".

Одним важно, чтобы их видели, а другим - чтобы их слышали.

Ведь, действительно желай Кремль покинуть ПАСЕ, Россия давно бы это сделала. Времени на раздумья у нее было предостаточно.

Но она предпочла "побрекзитить". Предпочла поломать комедию с постепенным сокращением выплат - а затем и полной неуплатой - членских взносов. Предпочла сделать несколько довольно топорных шантажных заявлений. Которых Совет Европы, конечно же, очень испугался - по крайней мере, в версии для той части россиян, что по-прежнему доверяет телевидению.

А также для тех европейцев, которые воспринимают реальность исключительно в идеологической оптике Холодной войны-2.

На самом же деле из взаимоотношений РФ-ПАСЕ в последние годы видно, что Россия вовсе не горела желанием выйти из почтенной общеевропейской правозащитной организации. И опасения многих российских правозащитников были несколько преувеличенными.

Другое дело, что Совет Европы мог бы по такому случаю выторговать нечто более существенное, чем единственную поправочку о "прямом доступе" в места, где РФ "ведет операции". Но делать этого не стал, чем себя и ославил.

Но сей не слишком замысловатый нюанс из всей российской правозащиты осознали, кажется, в одном лишь "Мемориале".

С кем бы, выйдя из ПАСЕ, Россия осталась? - риторически спросил на днях президент "Мемориала" Ян Рачинский интервьюера той же DW. А, коль скоро сама не ушла бы, к чему было отменять санкции?!

Действительно, к чему?

Впрочем, на следующий же день, 27 июня, Евросоюз объявил об очередном продлении срока экономических санкций против РФ. На сей раз до 31 января 2020 года. Что в контексте предшествовавших событий, надо думать, означает следующее:

права человека для политической Европы чрезвычайно важны, к дальнейшим переговорам мы готовы и даже их хотим, но из всего этого совершенно не следует, что мы что-то "забыли и простили".