В ПАСЕ поддались на шантаж? Или там другие соображения?

Реакция европейских политиков и СМИ на возвращение делегации РФ права голоса в ПАСЕ очень разная, но в целом от восторга далекая. На вопрос "что это было?" мы получили разные версии ответа.
Самое же интересное вот что: однозначно о "сдавшейся Европе" говорят лишь прокремлевские медиа.
Означает ли это, что их патроны, несмотря на массу предшествовавших заверений, рассматривают "победу" над ПАСЕ как приобретение? То есть, все-таки заинтересованы? Да, безусловно. И едва ли не в большей степени заинтересованы в ПАСЕ российские правозащитные организации. Считается, что именно их пожелания в первую очередь и учел Совет Европы, принимая решение. Хотя и без соображений realpolitik, понятно, не обошлось.
26 июня, несмотря на протесты делегатов восьми государств - трех балтийских, Грузии, Украины, Польши, Словакии и Великобритании, - сессия ПАСЕ в Страсбуре окончательно ратифицировала восстановление права голоса российской делегации, которого та была лишена в 2014 году.
Подтверждающий документ, впрочем, содержит одну поправочку: отныне РФ должна "сотрудничать с учреждениями по мониторингу прав человека в полном объеме, в том числе не препятствовать их прямому доступу ко всем объектам, где РФ ведет операции".
Формулировка "ведет операции" стала вишенкой на торте, о нежеланиии "съесть" который тут же сообщили многие влиятельные медиа - от оппозиционной московской Новой Газеты до Frankfurter Allgemeine Zeitung. Не говоря уж о ведущих СМИ тех стран, чьи делегации категорически несогласны с решением Ассамблеи СЕ.
Торжество постыдной realpolitik, трусость, предательство европейских интересов, - чего только не инкриминировали ПАСЕ.
Необоснованными эти обвинения не назвать, все именно так и выглядит. Но только ли о "трусости" речь? Или все-таки о нежелании до поры до времени полностью изолировать Россию, заодно отрезав ее правозащитникам дорогу в ЕСПЧ?
Ведь именно это - а не пресловутое потакание геополитическим и великодержавным амбициям - составило солидную подводную часть айсберга в истории с решением Ассамблеи.
С другой стороны, так ли уж были бы безразличны к полной изоляции России в ней самой, как трубят ее "флаговые" медиа? Нужна ли она сравнительно более здравомыслящей часть российского официоза - не говоря уж о правозащитниках и гражданских активистах?
На эти незамеченные, было, в острой идеологической полемике детали убедительно обратил внимание политолог Иван Преображенский в комментарии на сайте DW:
"Надо понимать, что в России было немало сил, которые добивались от ПАСЕ именно такого решения вовсе не из своеобразного "геополитического престижа".
В первую очередь это, как ни странно, чиновники и дипломаты, которые хотели, чтобы страна... не оказалась в системной изоляции.
Они работали на это решение изнутри, противостоя тем, кто кричал, что мы не позволим лезть в наши дела всяким там европейским правозащитникам.
Вторая группа, чья позиция для решения для решения ПАСЕ была куда важнее, это российские правозащитники".
Это правда - даже учитывая давно всем известный факт: решения ЕСПЧ российские власти не выполняют. Ведь еще в 2015 году Госдума приняла закон, разрешающий их игнорировать "в том случае, если эти решения противоречат конституции РФ".
После чего, естественно, оказалось, что все до одного вердикты ЕСПЧ в той или иной степени российской конституции противоречат.
Но окончательный уход страны из ПАСЕ, по мнению российских правозащитников, немедленно откроет дорогу "реанимации" смертной казни. Ведь голоса, требующие ее восстановления, то и дело раздаются в той же Госдуме! И, пусть даже формальное, наличие РФ в юрисдикции ЕСПЧ пока что тормозит эти отважные инициативы.
Не стану спорить с российскими правозащитниками: инсайдерам, безусловно, виднее. Но, наблюдая ситуацию в несколько иной перспективе, видишь, что интересы части официоза РФ - той, о которой писал Преображенский, - в данном случае парадоксально совпали с интересами правозащитников: ведь первым настолько же нужна "иранизация" России, как вторым - ее "зимбабвизация".
Одним важно, чтобы их видели, а другим - чтобы их слышали.
Ведь, действительно желай Кремль покинуть ПАСЕ, Россия давно бы это сделала. Времени на раздумья у нее было предостаточно.
Но она предпочла "побрекзитить". Предпочла поломать комедию с постепенным сокращением выплат - а затем и полной неуплатой - членских взносов. Предпочла сделать несколько довольно топорных шантажных заявлений. Которых Совет Европы, конечно же, очень испугался - по крайней мере, в версии для той части россиян, что по-прежнему доверяет телевидению.
А также для тех европейцев, которые воспринимают реальность исключительно в идеологической оптике Холодной войны-2.
На самом же деле из взаимоотношений РФ-ПАСЕ в последние годы видно, что Россия вовсе не горела желанием выйти из почтенной общеевропейской правозащитной организации. И опасения многих российских правозащитников были несколько преувеличенными.
Другое дело, что Совет Европы мог бы по такому случаю выторговать нечто более существенное, чем единственную поправочку о "прямом доступе" в места, где РФ "ведет операции". Но делать этого не стал, чем себя и ославил.
Но сей не слишком замысловатый нюанс из всей российской правозащиты осознали, кажется, в одном лишь "Мемориале".
С кем бы, выйдя из ПАСЕ, Россия осталась? - риторически спросил на днях президент "Мемориала" Ян Рачинский интервьюера той же DW. А, коль скоро сама не ушла бы, к чему было отменять санкции?!
Действительно, к чему?
Впрочем, на следующий же день, 27 июня, Евросоюз объявил об очередном продлении срока экономических санкций против РФ. На сей раз до 31 января 2020 года. Что в контексте предшествовавших событий, надо думать, означает следующее:
права человека для политической Европы чрезвычайно важны, к дальнейшим переговорам мы готовы и даже их хотим, но из всего этого совершенно не следует, что мы что-то "забыли и простили".
Вроде бы, message достаточно ясный. И молниеносность, с которой осуществили эту "коррекцию" тоже неслучайна. Особенно учитывая привычную неторопливость евроофициоза. Остается лишь увидеть, как все это вместе будет работать.